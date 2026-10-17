ياسين البخيت يخطف الأضواء.. من كرة الهاتريك إلى صدارة الهدافين

خبرني - خطف اللاعب المخضرم ياسين البخيت الأضواء خلال مباراة فريقه الجزيرة أمام نظيره دوقرة بتسجيله هاتريك خلال المواجهة التي انتهت بنتيجة 5-1، اليوم الجمعة، على ملعب البترا ضمن منافسات الأسبوع الخامس من مسابقة دوري المحترفين الأردني لكرة القدم.

وشهدت المواجهة لحظات مميزة للاعب ياسين البخيت بعدما أحرز ثلاثة أهداف، ليُساهم في رفع الجزيرة رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد دوقرة عند 4 نقاط في المركز الثامن، لكن الأمر الأكثر إثارة للجدل كان اعتراضه على عدم منحه الكرة التي شهدت تسجيله الهاتريك، وهو تقليد شهير خلال مباريات كرة القدم في العالم، حيث يأخذ اللاعب الكرة التي هزّ فيها الشباك 3 مرات وما فوق معه ليضعها ضمن مقتنياته الرياضية لتكون لحظة مهمة له.

وحرم أحد المنظمين ياسين البخيت من الاحتفاظ بالكرة التي كان يحملها ويسير بها إلى غرف الملابس، مع العلم أنّ اللاعب الأردني المخضرم رفع رصيده من الأهداف إلى 4 ليتصدر جدول ترتيب هدافي البطولة هذا الموسم حتى اللحظة، وهو الذي يبلغ من العمر 37 عاماً، مؤكداً أنّه ما زال يمتلك القدرات على تقديم الإضافة ومساعدة فريقه على الذهاب بعيداً والمنافسة على الألقاب.

ولد ياسين البخيت في العاصمة الأردنية عمّان في 24 مارس/ آذار 1989، ويشغل مركز المهاجم، كانت بداياته في عالم كرة القدم من بوابة نادي اليرموك عام 2006 قبل أن يلعب لصالح التعاون والفيصلي والاتفاق في السعودية إضافة إلى الشعلة، ليعود بعدها إلى بلاده لتمثيل نادي الفيصلي، لكنه لم يمكث طويلاً في صفوفه ليرحل إلى حتا ثم الفجيرة واتحاد كلباء ولاحقاً الظفرة ونادي الإمارات، ثم أمل صلال والمسيمير في قطر.

وفي عام 2024، عاد البخيت بعد هذه الرحلة الطويلة خارج الأردن إلى بلاده ليدافع مجدداً عن ألوان نادي الفيصلي لفترة قصيرة، قبل توقيعه مع نادي الجزيرة في 2025، وهناك يمني النفس في أن يقدّم خلال هذا الموسم مستوى استثنائياً، مع الإشارة إلى أنّه يمتلك 69 مباراة دولية مع منتخب النشامى، سجل خلالها ستة أهداف.