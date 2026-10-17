بعد 5 أيام في المنصب.. ترمب ينهي مهام المتحدثة باسم البيت الأبيض كاتي زكريا

خبرني - أفاد مستشارون للرئيس الأمريكي دونالد ترمب باحتمال إقالة كاتي زكريا من منصب المتحدثة باسم البيت الأبيض، بعد خمسة أيام فقط من توليها مهامها، على خلفية انتقادات لأدائها الإعلامي.

وكان ترمب قد ألمح إلى احتمال مغادرة زكريا منصبها، بعدما كشف للصحفيين في البيت الأبيض أنه نصحها بإعادة النظر في الاستمرار بمهامها. وقال ترامب إنه أبلغ زكريا صباح الجمعة: "بصراحة، لو كنت مكانك، لأعدت النظر في الأمر".

وأضاف أنه يعتزم التحدث معها مجددا بعد عودته من رحلة إلى ولاية جورجيا، موضحا أنه سيترك لها اتخاذ القرار، دون أن يبدي تشجيعا واضحا على استمرارها في المنصب. ونقل ترمب عن نفسه قوله لها: "يا كاتي، هل أنت بحاجة إلى هذا؟ لا أعتقد أنك بحاجة إليه".

وجاءت هذه التصريحات بعد أسبوع مضطرب شهدته زكريا منذ تعيينها، وسط انتقادات لظهورها الأول في قاعة المؤتمرات الصحفية بالبيت الأبيض، الثلاثاء، وتساؤلات بشأن مؤهلاتها وخبرتها المهنية.

ورغم ذلك، دافع ترمب عن زكريا أثناء مغادرته البيت الأبيض للمشاركة في تجمع سياسي بولاية جورجيا، معتبرا أن وسائل الإعلام أساءت معاملتها، ومشيدا بولائها له. لكنه أقر في الوقت نفسه بأنه لا يعتقد أنها الشخص المناسب لتولي مهمة المتحدث الرئيسي باسم الإدارة الأمريكية. وقال ترامب: "ربما لا يكون هذا المنصب مناسبا لها".

ونقلت شبكة "CNN" عن مسؤول في البيت الأبيض أن زكريا "في طريقها إلى مغادرة" منصبها، فيما أكد أحد مستشاري ترمب أنها ستغادر البيت الأبيض خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبحسب مصدر مقرب من الرئيس تحدث للشبكة، فإن ترمب لا يزال يكن لزكريا الاحترام والمودة على المستوى الشخصي، مشيرا إلى أن رواية الرئيس بشأن المحادثة التي جرت بينهما كانت دقيقة.

وأوضح المصدر، إلى جانب مصدر آخر، أن زكريا وعائلتها سيتناولون العشاء مساء الجمعة مع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وعائلته في مقر إقامته، في مؤشر على استمرار العلاقات الودية بينها وبين مسؤولين كبار في الإدارة.

وكان ترمب قد أبدى اهتمامه بزكريا خلال ظهورها التلفزيوني بصفتها معلقة محافظة. وجاء تعيينها سريعا بعد استبعاد مرشحين آخرين بسبب تصريحات سابقة انتقدوا فيها الرئيس الأمريكي.

غير أن ظهورها الأول خلف منصة البيت الأبيض، الثلاثاء، أثار تساؤلات بشأن استعدادها للمهمة، بعدما بدت متوترة ولم تجب سوى عن ثلاثة أسئلة.

وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، قدمت زكريا إجابة غير واضحة بشأن المكان الذي اجتازت فيه امتحان نقابة المحامين، بعدما كان ترمب قد وصفها بأنها "محامية" عند إعلان تعيينها.

واتضح لاحقا أنها لم تجتز امتحان نقابة المحامين قط، وهو ما أوضحته خلال سلسلة مقابلات مع شبكة "فوكس نيوز"، اتسمت بالتوتر وعدم الوضوح بشأن احتمال عودتها إلى قاعة المؤتمرات الصحفية.

وأثارت هذه التطورات نقاشات داخل البيت الأبيض بشأن إمكانية استمرار زكريا في منصبها، خصوصا بعد مقابلاتها التلفزيونية اللاحقة.

ونقلت شبكة "CNN" عن مصدرين مطلعين على تلك النقاشات أن ترمب لم يعتبر في البداية أن أداء زكريا خلال إحاطتها الصحفية الأولى كان سيئا كما وصفه بعض مستشاريه.

لكن مقابلاتها اللاحقة، ولا سيما ظهورها مساء الخميس على شبكة "فوكس نيوز" مع المذيع شون هانيتي، إلى جانب مشاورات أجراها ترمب مع حلفائه، دفعته إلى الاقتناع بعدم إمكانية استمرارها في المنصب.

ونقلت الشبكة عن شخص مطلع مباشرة على تصريحات ترمب أن الرئيس أبلغ حلفاءه ومستشاريه هذا الأسبوع بأن زكريا ربما "لم تكن مستعدة للواجهة الإعلامية الكبرى".

وبذلك، لم تتجاوز فترة عمل زكريا خمسة أيام، لتصبح أقصر من فترة عمل أنتوني سكاراموتشي، الذي شغل منصب مدير الاتصالات في البيت الأبيض لمدة 11 يوما عام 2017.

وباتت فترة سكاراموتشي معيارا للمقارنة عند الحديث عن المسؤولين الذين غادروا مناصبهم سريعا نتيجة الضغوط داخل البيت الأبيض.