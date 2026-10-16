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  • ترمب : العملية العسكرية الأميركية ـ الإسرائيلية ضد إيران ستنتهي قريبا جدا جدا

ترمب : العملية العسكرية الأميركية ـ الإسرائيلية ضد إيران ستنتهي قريبا جدا جدا

  • 16 أكتوبر 2026
  • 23:07
ترمب العملية العسكرية الأميركية ـ الإسرائيلية ضد إيران ستنتهي قريبا جدا جدا

خبرني  - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن العملية العسكرية للولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران ستنتهي أسرع مما يعتقد البعض.

وأضاف الرئيس الأمريكي، للصحفيين في البيت الأبيض: "الحرب ستنتهي قريبا جدا جدا".

وتتسم تصريحات ترمب المتكررة حول الحرب مع إيران (التي اندلعت بعمليات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير عام 2026) بنبرة تجمع بين تأكيد الحسم العسكري العاجل، وتغيير الجداول الزمنية، وربط نتائج الحرب بملفات اقتصادية داخلية.

ويصر ترمب  في معظم خطاباته وتجمعاته الانتخابية على أن الحرب ستنتهي "أسرع مما يظن الناس" أو "قريبا جدا".

ويهدف ترمب من خلال هذه التصريحات المتكررة إلى طمأنة الناخبين الأمريكيين مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، محاولا إظهار سيطرته الكاملة على مسار الصراع.

وتعرض ترمب لانتقادات إعلامية وسياسية حادة بسبب تضارب مواقيته الزمنية؛ ففي بداية الصراع، وصف الحرب بأنها "نزهة قصيرة".

وأقنع نتنياهو ترمب بش الهجوم على إيران، وأبلغه أن أربعة أيام من الحرب كافية لينقلب الشعب الإيراني على نظامه ويطيح به، وعموما رأى ترمب أن الحرب لن تستغرق سوى 4 إلى 6 أسابيع للقضاء على التهديد النووي الإيراني.

لكن مع دخول الحرب شهرها السابع واستمرار النزاع حول مضيق هرمز، أعاد ترمب صياغة سرديته عبر منصة "تروث سوشيال"، مدعياً أنه أنهى "التهديد النووي في ليلة واحدة"، وأن بقية الوقت ما هي إلا تأمين لضمان استمرار الوضع كذلك.

وفي استعراضه لإنجازات الحرب، يكرر ترمب دائماً أن القدرات العسكرية الإيرانية قد سُحقت بالكامل.

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