الجزيرة يكتسح دوقرة بخماسية ويرتقي لوصافة الدوري

خبرني - حقق فريق الجزيرة فوزاً عريضاً على نظيره دوقرة بنتيجة 5-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على ملعب البترا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري المحترفين الأردني لكرة القدم.

وافتتح دوقرة التسجيل مبكراً في الدقيقة الثامنة عن طريق عمر الخطيب، الذي أحرز الهدف برأسية، قبل أن يدرك الجزيرة التعادل في الدقيقة 21 عبر ياسين البخيت، بعد مجهود فردي أنهاه بتجاوز دفاع دوقرة وحارسه.

وأضاف رواد أبو خيزران الهدف الثاني للجزيرة في الدقيقة 33 بتسديدة قوية، لينتهي الشوط الأول بتقدم الجزيرة بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني، عاد ياسين البخيت ليعزز تقدم الجزيرة بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 58، مستغلاً خطأ دفاعياً، قبل أن يضيف يحيى البخيت الهدف الرابع في الدقيقة 83 بتسديدة قوية.

واختتم ياسين البخيت خماسية الجزيرة من ركلة جزاء، مسجلاً هدفه الثالث في المباراة، ليقود فريقه إلى فوز عريض عزز به رصيده النقطي في الدوري.

وبهذه النتيجة، رفع الجزيرة رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد دوقرة عند 4 نقاط في المركز الثامن.