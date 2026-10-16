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تعادل البقعة والسلط في الدوري

  • 16 أكتوبر 2026
  • 22:30
تعادل البقعة والسلط في الدوري

خبرني  - تعادل فريقا البقعة والسلط دون أهداف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري المحترفين الأردني لكرة القدم.

وشهد اللقاء محاولات هجومية متبادلة من الفريقين بحثا عن تسجيل هدف التقدم وحصد النقاط الثلاث، إلا أن محاولاتهما لم تترجم إلى أهداف.

وتألق حارس مرمى السلط أحمد الجعيدي في الدقيقة 63، بعدما تصدى لركلة جزاء، ليحافظ على نظافة شباكه ويسهم في خروج فريقه بنقطة التعادل.

وبهذه النتيجة، رفع البقعة رصيده إلى 8 نقاط في المركز الرابع، فيما وصل رصيد السلط إلى 5 نقاط في المركز السادس.

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