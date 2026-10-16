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عجز الميزانية الأميركية يلامس تريليوني دولار

  • 16 أكتوبر 2026
  • 22:25
عجز الميزانية الأميركية يلامس تريليوني دولار

خبرني  - اختتمت الولايات المتحدة السنة المالية 2026 بعجز في الميزانية يقارب تريليوني دولار، وهو أحدث مؤشر يسلط الضوء على حجم الضغوط المالية التي تواجهها البلاد.

وذكرت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الجمعة، أن العجز بلغ 1.992 تريليون دولار، بزيادة قدرها نحو 12 بالمئة عن العجز المسجل في السنة المالية السابقة، والذي بلغ 1.775 تريليون دولار، وفق ما نقلت شبكة (سي إن بي سي) .

ويُعد هذا ثالث أكبر عجز سنوي في تاريخ الولايات المتحدة، ولا يسبقه سوى عامي 2020 و2021، حين ضخت الحكومة الفدرالية تريليونات الدولارات كحزم تحفيز مالي في ظل جائحة كوفيد-19.

ووفقاً لمسؤول في وزارة الخزانة، فقد شهدت السنة المالية 2026 أرقاماً قياسية لكل من الإيرادات والإنفاق.

وبهذا الإعلان، تسجل الولايات المتحدة رسمياً عجزاً في ميزانيتها للسنة الخامسة والعشرين على التوالي.

وكانت المرة الأخيرة التي حققت فيها الحكومة فائضاً، أي عندما تجاوزت الإيرادات النفقات، في عام 2001.

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