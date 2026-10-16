ترمب يدعو السعودية لقبول مساعدة إسرائيل لمواجهة الحوثيين

خبرني - دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ، مساء الجمعة، السعودية إلى " قبول المساعدة التي عرضتها إسرائيل عليها ضد الحوثيين"، معتقدا بأن الرياض ستقبل هذا العرض.

وقال ترمب ، ردا على سؤال بشأن المساعدة الإسرائيلية للسعودية، إنه تحدث مع الجانب السعودي، مضيفا: "أعتقد أنهم سيقبلون ذلك بكل تأكيد".

وأشار ترمب إلى أن "إسرائيل كانت عونا كبيرا للسعودية".

وفيما يتعلق بـ"اتفاقيات أبراهام"، قال ترمب إن "الاتفاقيات عادت إلى طاولة المفاوضات بالنسبة للسعودية، وربما باتت أقرب من أي وقت مضى"، واصفا إياها بأنها من "أعظم إنجازاتنا".

وأضاف ترمب أن السعودية "سعيدة للغاية" بتلقي الدعم من إسرائيل والولايات المتحدة، في إشارة إلى احتمال "استئناف الجهود الرامية إلى توسيع اتفاقيات التطبيع في المنطقة".

ولا تقيم السعودية أي علاقات مع إسرائيل، وتؤكد أنها ترفض تطبيع العلاقات مع تل أبيب قبل حل القضية الفلسطينية.

وذكرت صحيفة "هآرتس" في وقت سابق، أن السعودية رفضت طلبا إسرائيليا نقل عبر الولايات المتحدة، للسماح لإسرائيل بالمشاركة في المواجهة العسكرية مع الحوثيين في اليمن.

ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي أن "إسرائيل تسعى، عبر وساطة أمريكية، إلى إقناع الرياض بالسماح لها بالتدخل في الصراع مع الحوثيين".

وأضاف مصدر آخر مطلع للصحيفة أن "المسعى الإسرائيلي يهدف إلى تنسيق الجهود مع السعودية، وتعزيز العلاقات بين الجانبين، وتهيئة الطريق أمام اتفاق تطبيع مستقبلي".

وطرح عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي الديمقراطيان جيف ميركلي وإد ماركي، يوم أمس، مشروع قرار يهدف إلى تعطيل اتفاق الرئيس دونالد ترمب مع السعودية، الذي يسمح للمملكة بتطوير برنامج نووي مدني، وسط مخاوف من عدم احتوائه على ضمانات كافية تحول دون استخدام التكنولوجيا الأمريكية في تطوير أسلحة نووية.

وكان ترمب قد أبرم الاتفاق مع الحكومة السعودية في أواخر يوليو الماضي، بما يسمح للشركات الأمريكية بتطوير البنية التحتية للطاقة النووية في المملكة على مدى 30 عاما.

ولا يحتاج الاتفاق إلى موافقة الكونغرس لدخوله حيز التنفيذ، لكنه لن يصبح نافذا قبل انقضاء مهلة مدتها 90 يوما، تتيح للمشرعين مناقشة الاتفاق والتحرك لمنعه.

وقال ترمب عند الإعلان عن الاتفاق إن المضي فيه سيعتمد على انضمام السعودية إلى "اتفاقيات أبراهام"، لكن الانضمام إلى الاتفاقيات لم يكن جزءا من الاتفاق النووي الذي وقعه وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان.