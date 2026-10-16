صحفية اميركية تتعرض لاعتداء وضرب مبرح من المستوطنين يدخلها المستشفى - فيديوهات

تعرضت المصورة الصحفية الأمريكية هايدي ليفين للضرب المبرح قرب رام الله على يد مستوطنين، فنُقلت إثرها للمستشفى، وسط إدانات أمريكية وغضب صحفي وتعهد إسرائيلي بالتحقيق.

وأُدخلت المصورة الصحفية ليفين، التي تعمل لصالح صحيفة "واشنطن بوست"، إلى مستشفى في رام الله اليوم الجمعة، إثر اعتداء وحشي تعرضت له من قبل مستوطنين إسرائيليين.

وكانت ليفين البالغة من العمر 64 عاماً ترتدي سترة تحمل كلمة صحافة بوضوح، وتغطي منطقة حصاد الزيتون السنوي قرب قرية أبو فلاح شمال شرق رام الله، عندما أحاط بها مستوطنون ملثمون ومسلحون بالمقاليع.

وسقطت ليفين على الأرض وتعرضت للركل المتكرر نحو خمسين مرة، كما استولى المعتدون على كاميراتها وهاتفها.

بالتزامن، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تقديم العلاج لثلاثة فلسطينيين أصيبوا في الهجوم ذاته، حيث نُقل اثنان منهم إلى المستشفى بعد تعرضهما للضرب، بينما أصيب الثالث بطلق ناري في فخذه. وأفادت تقارير بإصابة أربعة فلسطينيين آخرين في قرية البرقى، واثنين في بلدة بيتا، في سلسلة هجمات استهدفت قاطفي الزيتون.

قوبل الحادث بإدانات واسعة، حيث صرح متحدث باسم السفارة الأمريكية في القدس بأن الإدارة تدين بشدة أعمال العنف الإجرامية، وطالبت بالتحقيق مع المسؤولين واعتقالهم وإدانتهم، مؤكدة أن سلامة الأمريكيين تحظى بأولوية قصوى.

من جانبه، أعرب مات موراي رئيس تحرير "واشنطن بوست" عن غضبه الشديد إزاء هذا الهجوم غير المبرر، وحث السلطات على إجراء تحقيق شامل.

في المقابل، أقر الجيش الإسرائيلي بوقوع الهجوم، وتعهد بالتحقيق في جميع ملابساته، واعتبر أن محاولات إثارة الاحتكاك تمس بأمن المنطقة.

فيما كشف الصحفي الأمريكي جاسبر ناثانيال، الذي حضر في الموقع، أن الجيش الإسرائيلي وفر غطاء للمستوطنين عبر الغاز المسيل للدموع وإطلاق النار، وزعم أنه استهدف بعد ذلك أحد الشبان الفلسطينيين بحجة حمله أداة حادة، ومنع المسعفين من علاجه.

ويأتي هذا التصعيد في ظل تزايد عنف المستوطنين خلال موسم قطف الزيتون، الذي يعتمد عليه نحو 100 ألف عائلة فلسطينية كمصدر دخل رئيسي.

ووثقت منظمة "يش دين" لحقوق الإنسان مئات الحوادث المشابهة مؤخراً، في وقت تواجه فيه السلطات الإسرائيلية انتقادات مستمرة بسبب الإفلات من العقاب، رغم الإدانات الرسمية، وذلك بعد عشرة أيام فقط من اعتداء مماثل استهدف المصور الفلسطيني جعفر أشتيه.