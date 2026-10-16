نقابة السيارات السياحية: 20 ألف سيارة خصوصية تؤجر خارج المكاتب المرخصة في الأردن

خبرني - قال نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية مروان عكوبة، إن نحو 20 ألف سيارة خصوصية غير تابعة لمكاتب مرخصة يجري تأجيرها، محذرا من صفحات وهمية على منصات التواصل الاجتماعي تستدرج المواطنين والسياح والمغتربين بعروض تأجير منخفضة وتستولي على أموالهم.

وأضاف عكوبة أن النقابة تلقت نحو 40 شكوى خلال الفترة الماضية بشأن هذه الممارسات، مشيرا إلى أن عددا من المتضررين لا يتقدمون بشكاوى رسمية، بحسب المملكة.

وأوضح أن الصفحات الوهمية تستغل قصر مدة إقامة السائح وعدم توفر الوقت الكافي لديه لتقديم شكوى، إذ تطلب من الراغبين في الاستئجار تحويل مبالغ مالية على شكل عربون قبل أن تتوقف عن الرد عليهم.

وأشار إلى أن النقابة ستنشر أسماء الصفحات الوهمية خلال الأسابيع المقبلة، بعد تسليمها إلى الجهات الأمنية، بهدف تحذير المواطنين والسياح من التعامل معها.

ودعا الراغبين في استئجار السيارات إلى التحقق من ترخيص المكاتب قبل تحويل أي مبالغ مالية، والتأكد من أن الحوالات تتم باسم المكتب المرخص، وليس باسم أشخاص، لتسهيل متابعة الشكاوى في حال وقوع الاحتيال.

وفي إطار تنظيم القطاع وحماية المستأجرين، أعلن عكوبة قرب إطلاق منصة للعقد الموحد لتأجير السيارات السياحية، بما يعزز حقوق المستأجرين ويسهم في دعم السياحة.

وحذر من تأجير السيارات الخصوصية خارج الأطر القانونية، لما قد يترتب على ذلك من إشكاليات قانونية وتأمينية، داعيا إلى تكثيف الرقابة على الصفحات الوهمية وملاحقة القائمين عليها.