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مقصة من خارج منطقة الجزاء .. لاعب تونسي يسجل هدفا يستحق (بوشكاش) _ فيديو

  • 16 أكتوبر 2026
  • 21:13
مقصة من خارج منطقة الجزاء لاعب تونسي يسجل هدفا يستحق بوشكاش فيديو

خبرني  - خطف لاعب الوسط التونسي حبيب الوسلاتي الأنظار وبقوة، بعدما قاد فريقه نوروز لفوز ثمين على ضيفه الميناء بهدفين دون رد مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري نجوم العراق.

وافتتح الوسلاتي التسجيل لنوروز في الدقيقة 33 بطريقة خرافية، حيث استقبل كرة عرضية بصدره على حدود منطقة الجزاء، قبل أن يطلق تسديدة مقصية مذهلة من خارج المنطقة استقرت مباشرة في شباك حارس الميناء، وسط ذهول وفرحة عارمة من جهازه الفني والجماهير الحاضرة في المدرجات.

ولم يكتف النجم التونسي بذلك التألق، ليطبع بصمته مجددا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، محرزا هدفه الشخصي الثاني  في المباراة بطريقة رائعة أيضا من تنفيذ متقن لكرة ثابتة، ليؤمن انتصار فريقه بثنائية نظيفة.

وبهذا الفوز الثمين، رفع نادي نوروز رصيده إلى 21 نقطة ليقتحم وصافة جدول ترتيب الدوري العراقي، مقلصا الفارق إلى نقطتين فقط خلف نادي الكرمة المتصدر.

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