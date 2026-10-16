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بالتزكية .. الخصاونة رئيسا للجزيرة الاردني

  • 16 أكتوبر 2026
  • 21:08
بالتزكية الخصاونة رئيسا للجزيرة الاردني

خبرني - فاز المحامي سند الخصاونة، الجمعة، برئاسة الهيئة الإدارية لنادي الجزيرة الرياضي بالتزكية، بعد تقدمه مرشحا وحيدا للمنصب، وذلك خلال الانتخابات التكميلية التي أجراها النادي لاستكمال تشكيل هيئته الإدارية.

وجرت الانتخابات بحضور ممثلين عن وزارة الشباب، لشغل مقعد رئيس الهيئة الإدارية وثلاثة مقاعد للعضوية، بعد إغلاق باب الترشح في 9 تشرين الأول 2026.

وترشح لعضوية الهيئة الإدارية كل من المحاميين معتصم السعايدة وبدر الحراسيس، وأنس المقابلة، لشغل المقاعد الثلاثة المخصصة للعضوية.

وقال الخصاونة إنه يسعى إلى العمل بالتعاون مع أعضاء الهيئة الإدارية لخدمة النادي وتطويره والارتقاء بمسيرته الرياضية والإدارية، بما يلبي تطلعات جماهيره ومحبيه.

وأعرب عن شكره وتقديره للهيئة العامة على ثقتها، مؤكدا أن هذه الثقة تمثل مسؤولية كبيرة، وأن مصلحة نادي الجزيرة ستبقى أولوية العمل خلال المرحلة المقبلة.

بالتزكية .. الخصاونة رئيسا للجزيرة الاردني

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