القوة البحرية والزوارق الملكية تنقذ قاربين سياحيين في العقبة

خبرني - تمكنت القوة البحرية والزوارق الملكية، اليوم الجمعة، من إنقاذ قاربين سياحيين تعرضا للجنوح نتيجة عطل فني، ما أفقدهما السيطرة ودفع بهما باتجاه أحد الأرصفة في خليج العقبة.

وفور تلقي مركز العمليات البحري البلاغ، جرى تحريك زوارق السلامة العامة التابعة لوحدة خفر السواحل، حيث تمكنت الطواقم البحرية من إنقاذ القاربين والأشخاص الذين كانوا على متنهما، وسحبهما إلى أقرب ميناء آمن، للحيلولة دون وقوع إصابات بشرية.

ويأتي هذا التدخل ليعكس مستوى الجاهزية العالية والمهنية والاحترافية التي تتمتع بها كوادر القوة البحرية والزوارق الملكية في التعامل مع الحوادث البحرية، والحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.