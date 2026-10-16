أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية، الجمعة، اعتراض وتدمير أربع طائرات مسيرة وثلاثة صواريخ في مناطق متفرقة من المملكة وفوق البحر الأحمر، فيما أعلنت جماعة أنصار الله في اليمن إسقاط طائرة استطلاع سعودية مسلحة في محافظة مأرب، وسط البلاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، تركي المالكي، في بيانات نشرها عبر منصة إكس، إن قوات التحالف اعترضت ودمرت ثلاث طائرات مسيرة في المنطقة الجنوبية ومنطقة الرياض، وصاروخين مجنحين من طراز كروز فوق البحر الأحمر، إضافة إلى صاروخ باليستي أُطلق باتجاه مدينة ينبع غربي المملكة.

وكان التحالف قد أعلن، في وقت سابق من صباح الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة قال إنها أُطلقت باتجاه المنطقة الشرقية من السعودية.

ولم يقدم التحالف تفاصيل إضافية بشأن مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة أو الجهة المسؤولة عنها.

في المقابل، أعلنت جماعة أنصار الله إسقاط طائرة استطلاع مسلحة سعودية من طراز "وينغ لونغ 2"، في أجواء محافظة مأرب، شمال شرقي العاصمة اليمنية صنعاء، فجر الجمعة.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، في بيان، إن قوات الجماعة أسقطت الطائرة أثناء تنفيذها ما وصفها بأنها "أعمال عدائية" في أجواء المحافظة.

ولم يوضح سريع كيفية إسقاط الطائرة، مكتفياً بالقول إن العملية نُفذت باستخدام "سلاح مناسب".

كما أشارت وكالة سبأ للأنباء، التابعة للحوثيين، عن استهداف محافظة صعدة شمالي اليمن قرب الحدود السعودية، بقصف مدفعي سعودي.