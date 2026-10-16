وأضاف: "الهدف هنا هو منع السفن من العبور وردع سفن أخرى".

وقالت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري إن الضربات لن تقتصر على "مضيق هرمز"، قبل أن تعلن في وقتٍ لاحقٍ عن "تشكيل انتشار جديد" في أنحاء المنطقة، بحسب وسائل إعلام رسمية.

وقال كيلي لوحدة بي بي سي لتقصي الحقائق إن إيران توسع نطاق هجماتها وتستهدف سفناً قرب سواحل دول الخليج العربية وفي خليج عُمان.

ووفقاً لشركة "فانغارد"، تعرضت ناقلة نفط لضربات متعددة بمقذوفات شمال قطر يوم الخميس الموافق الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول، على مسافة تزيد على 500 كيلومتر من المضيق، مما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات.