أظهر تحليل أجرته وحدة لتقصي الحقائق لبيانات وكالة بريطانية معنية بالملاحة البحرية أن عدد السفن التي أبلغت عن تعرضها لهجمات في محيط مضيق هرمز بلغ مستوى قياسياً.

وتعرضت 12 سفينة في المنطقة لهجمات في الفترة من 5 إلى 11 أكتوبر/ تشرين الأول، وهو أكبر عدد من عمليات الاستهداف تتلقى وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) بلاغات بشأنه منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران. وكان الأسبوع السابق قد شهد إبلاغ 10 سفن عن تعرضها لهجمات.

ووفقاً لوكالة التجارة البحرية البريطانية، أُصيبت ست سفن يوم الأحد الماضي، وهو أعلى معدل يومي على الإطلاق منذ اندلاع الصراع. كما تلقت الوكالة أربع بلاغات هذا الأسبوع.

ووسط هذه الزيادة القياسية في الهجوم على السفن في منطقة مدينة هرمز، تباطأ التعافي الذي شهدته شحنات النفط عبر المضيق الشهر الماضي، وفقاً لبيانات القطاع.وجمعت وحدة تقصي الحقائق بلاغات الحوادث المنشورة على موقع الوكالة الإلكتروني ووضعت تسلسلاً زمنياً استناداً إلى أول تاريخ ورد في كل بلاغ. ويظل ما تم التوصل إليه تقديرياً لأن بعض الحوادث تُسجل بتاريخ وقوع الهجوم، فيما يُسجل بعضها الآخر بتاريخ الإبلاغ عنه.

ويقول خبراء إن طهران تشن هجمات على السفن في محاولة لفرض سيطرة أكبر على هذا الممر المائي الحيوي في وقت ارتفع فيه عدد ناقلات النفط التي يرافقها الجيش الأمريكي عبر الجزء الجنوبي من المضيق لتفادي الهجمات الإيرانية.

كما تنفذ إيران مزيداً من الهجمات على سفن تقع على مسافات أبعد من مضيق هرمز، بحسب خبراء.

ونشرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، المسؤولة عن العمليات في الشرق الأوسط، على وسائل التواصل الاجتماعي أن "حركة الملاحة التجارية ما تزال مستمرة عبر مضيق هرمز" رغم الهجمات، وذلك "بالتنسيق مع حماية توفرها القوات الأمريكية وشركاؤها الإقليميون".