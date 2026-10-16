الأردن يرحّب بإدانة مجلس الأمن للهجمات على السعودية

خبرني - رحّب الأردن، الجمعة، بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الذي دان فيه هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على السعودية، بما فيها الهجمات على المدنيين والأعيان المدنية والمطارات والبنية التحتية للطاقة، والتهديدات المتواصلة لأمن وسلامة الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب.

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أهمية البيان الذي شدّد على ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم ٢٢١٦ لعام ٢٠١٥ والقرارات اللاحقة ذات الصلة، والدعوة إلى تعزيز التعاون الدولي لمنع ميليشيا الحوثي من الحصول على الأسلحة وغيرها من أشكال الدعم.

وجدّدت الوزارة إدانة الأردن اعتداءات ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية، باعتبارها انتهاكًا سافرًا لسيادتها، وتهديدًا لأمنها واستقرارها، وخرقًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

كما جدّدت الوزارة تأكيد تضامن الأردن المطلق مع المملكة العربية السعودية، ووقوفه معها ودعمه كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها وسيادتها واستقرارها ومقدّراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.