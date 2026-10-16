البدارنة: ترشيح الاتحاد الأردني لجائزة الأفضل آسيويا يعكس سنوات من العمل والتطوير

خبرني - قالت الأمينة العامة بالوكالة للاتحاد الأردني لكرة القدم فرح البدارنة، إن ترشيح الاتحاد لجائزة أفضل اتحاد وطني في آسيا لعام 2026 ضمن الفئة البلاتينية، إلى جانب الاتحادين الياباني والسعودي، يعكس سنوات من العمل والتطوير والإنجازات الرياضية والعمل المؤسسي في كرة القدم الأردنية.

وأضافت البدارنة ، أن الترشيح يمثل مصدر اعتزاز للكرة الأردنية، ويعكس الجهود التي بذلتها مختلف مكونات منظومة كرة القدم بقيادة سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد.

وأوضحت أن التقييم الذي أجراه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم استند إلى مجموعة من المعايير، أبرزها الإنجازات الرياضية، واستضافة البطولات القارية والدولية، والحوكمة والإدارة المؤسسية، وبرامج تطوير الحكام والمدربين، إلى جانب برامج المسؤولية الاجتماعية.

وأشارت إلى أن من أبرز الإنجازات التي حققتها الكرة الأردنية خلال الفترة المشمولة بالتقييم تأهل المنتخب الوطني إلى نهائيات كأس العالم، والوصول إلى نهائي كأس آسيا، والحصول على وصافة كأس العرب، فضلا عن الإنجازات التي حققتها منتخبات السيدات والفئات العمرية.

ولفتت البدارنة إلى فوز منتخب السيدات بلقب النسخة التاسعة من بطولة غرب آسيا، إلى جانب إحراز منتخب الناشئات لقب بطولة غرب آسيا تحت 14 عاما، مشيرة إلى أن الاتحاد استضاف أيضا أربع تصفيات آسيوية وبطولة غرب آسيا للرجال خلال الفترة المشمولة بالتقييم.

وأكدت أن التكامل بين الإنجازات الرياضية والعمل الفني والمؤسسي أسهم في تعزيز حضور الاتحاد الأردني على المستوى القاري ووصوله إلى القائمة النهائية للمرشحين للجائزة.

وفيما يتعلق بخطط تطوير اللعبة، قالت البدارنة إن الاتحاد يواصل تنفيذ خطط فنية طويلة الأمد لتطوير الفئات العمرية وكرة القدم النسوية، بهدف توسيع قاعدة اللعبة واكتشاف المواهب ورفد المنتخبات الوطنية باللاعبين واللاعبات.

وأضافت أن الاتحاد يعمل على استحداث بطولات للفئات العمرية وزيادة عدد المباريات، إلى جانب إطلاق مراكز الأمير علي للواعدين والواعدات وأكاديمية لحراس المرمى، في ضوء توجيهات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

وأكدت أن الترشيح يشكل حافزا إضافيا لمواصلة العمل على مختلف المستويات، مشددة على أن طموح الاتحاد يتمثل في بناء منظومة قادرة على تحقيق الإنجازات بصورة مستدامة.

وقالت البدارنة إن هذا التقدير يضع على عاتق الاتحاد مسؤولية أكبر للبناء على ما تحقق، ومواصلة تعزيز العمل المؤسسي والتعاون مع شركاء الاتحاد الذين أسهموا في الإنجازات، بما ينعكس على تطوير كرة القدم الأردنية في المستقبل.

ومن المقرر توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال الحفل السنوي الثلاثين، الذي تستضيفه العاصمة التايلاندية بانكوك في تشرين الثاني المقبل.