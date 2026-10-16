تركيا: اعلان (الإنذار البرتقالي) للأحوال الجوية في 5 ولايات بينها إسطنبول

خبرني - أصدرت المديرية العامة للأرصاد الجوية في تركيا "إنذارا برتقاليا" في خمس ولايات بينها إسطنبول بشمال غرب البلاد بسبب الأمطار الغزيرة المتوقعة غدا السبت.

وحسب السلطات فإن الإنذار البرتقالي ينطبق على كوجايلي وساكاريا ويالوفا وبورصة إلى جانب إسطنبول، بينما أُعلن مستوى الخطر الأصفر في 36 ولاية أخرى، بينها أنقرة وإزمير وأضنة وأنطاليا.

والإنذار البرتقالي هو ثاني أعلى مستوى من مستويات الخطرللأحوال الجوية، ويشير إلى ظروف جوية صعبة وخطيرة وأمطار غزيرة وفقا لما تحدده المديرية العامة للأرصاد الجوية، ورئاسة إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا، ويتفوق عليه فقط "الإنذار الأحمر".

يأتي ذلك بعد السيول والفيضانات التي اجتاحت خلال اليومين الماضيين إسطنبول والمناطق المحيطة بها، وأدت إلى مقتل 4 أشخاص وفقدان 3 آخرين لا يزال البحث عنهم جاريا.

ونتيجة الأمطار الغزيرة في إسطنبول غمرت المياه نحو 1300 منزل، وطغت على ممرات أرضية، وبلغت كثافة حركة المرور في المدينة في ساعة الذروة نحو 89%. وكان والي إسطنبول داود غول قد أعلن في وقت سابق أن كمية الأمطار بلغت نحو 261 مليمترا لكل متر مربع، وهو أعلى مؤشر منذ 84 عاما.

وعلى مدى الأيام الثلاثة الأخيرة، أجلت فرق الإنقاذ 3057 شخصا ونقلتهم إلى أماكن آمنة. وسُجّل 48 انهيارا أرضيا وسقوط 53 جدارا ساندا في 39 حيا من المدينة الكبرى، فيما لا تزال السلطات تقيم مستوى الأضرار. وفي حي آيازاغا الذي تعرض للضربة الأشد، تضرر نحو 300 عقار تجاري و200 سيارة.