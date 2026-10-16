فيفا يعاقب إسبانيا بسبب الهتافات المعادية للإسلام خلال مباراة مصر

خبرني - قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الجمعة، إنه فرض غرامة قدرها 20 ألف دولار على إسبانيا وأمرها بإغلاق ملعبها جزئيا في مباراتها الودية المقبلة، بعد أن ردد مشجعوها هتافات معادية للإسلام مرتين خلال مباراة ضد مصر في آذار.

ووفق بيان صادر عن (الفيفا)، تتعلق العقوبات بحوادث وقعت في ملعب (آر سي دي إي) بالقرب من برشلونة، وهو الملعب الرئيسي لنادي إسبانيول المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني، بعدما ردد بعض مشجعي إسبانيا هتاف "من لا يقفز فهو مسلم" في لقاء تحضيري لنهائيات كأس العالم انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وبعد تكرار الهتاف للمرة الثانية، أصدر المذيع الداخلي للملعب تحذيرا وعرضت لوحة النتائج رسالة تندد بالسلوك التمييزي.

وأدان جناح إسبانيا لامين جمال، وهو مسلم، هذه الهتافات في ذلك الوقت، وقال إنها غير محترمة ولا يمكن تحملها، ووصف المسؤولين عنها بأنهم "جهلة وعنصريون".

وفتحت الشرطة الإسبانية تحقيقا في اليوم التالي، في حين بدأ الفيفا لاحقا إجراءات تأديبية ضد الاتحاد الإسباني للعبة.

وجادل الاتحاد الإسباني بأن "كلمة مسلم ليست مهينة ولا تحط من قدر أحد"، مضيفا أن سلوك المشجعين يجب تقييمه بموجب المادة 17 من لوائح الفيفا، التي تغطي الرسائل السياسية أو الأيديولوجية أو الدينية أو المسيئة، بدلا من المادة 15 التي تتناول التمييز والإساءات العنصرية.

لكن اللجنة التأديبية في الفيفا رفضت هذه الحجة، وقالت إن المادة 15 لا تشترط الاستخدام الصريح لعبارة مسيئة، وأن أي مصطلح يمكن أن يكون تمييزيا عند استخدامه في سياق "إهانة أو سخرية أو علامة على الدونية".

وفرض الفيفا غرامة على الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وأمره بإغلاق ما لا يقل عن 15% من المقاعد المتاحة في المباراة الودية المقبلة للفريق الوطني.