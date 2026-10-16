الأمن العام يعزز خدمات الاستجابة للأشخاص الصم عبر تطبيق Deaf JO 114

خبرني - تواصل مديرية الأمن العام تعزيز منظومة خدماتها الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، من خلال تطبيق "الصم 114 (Deaf JO 114)"، الذي يتيح للصم وضعاف السمع التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية (911) بلغة الإشارة، وعلى مدار الساعة.

وبحسب الإحصائيات، بلغ عدد الاتصالات الواردة عبر التطبيق منذ إنشائه ولغاية 16 أيلول الماضي، نحو 20614 اتصالاً، منها 6618 بلاغاً جرى التعامل معها ميدانياً، تركزت أغلبها للإبلاغ عن حالات الإسعافات المختلفة وحوادث السير والجرائم الإلكترونية.

أما منذ بداية العام الحالي ولغاية التاريخ ذاته، فقد تلقى التطبيق 4890 اتصالاً، فيما بلغ عدد البلاغات 1161 بلاغاً، بنسبة تقارب 24% من إجمالي البلاغات، وبذلك يكون المعدل اليومي خلال العام الحالي نحو 18 اتصالاً و6 بلاغات.

كما يشير المؤشر إلى أن نحو ثلث الاتصالات تقريباً (32% منذ الإنشاء، و34% في العام الحالي) تحوّل إلى بلاغات تستدعي تدخلاً أمنياً أو إسعافياً.

وانطلقت الخدمة عام 2014 بخط طوارئ مخصص للصم (114)، وفي عام 2020 جرى تطويره بالتعاون مع متطوعين مختصين.

وفي عام 2023 أُطلق التطبيق على متجري "آب ستور" و"غوغل بلاي"، بخدمة فيديو بلغة الإشارة، قبل أن يُحدَّث عام 2024 بإضافة خدمة "إعادة الاتصال (Call Back)". ولا يزال العمل جارياً على تطويره وفق احتياجات المستخدمين.

ويستقبل مترجم لغة الإشارة داخل غرفة عمليات (911) الاتصال عبر الفيديو، ويجمع المعلومات الأساسية من المتصل، ومنها موقعه ونوع البلاغ ووجود إصابات أو خطر قائم. ثم تُدرج هذه المعلومات في نظام إدارة بلاغات الطوارئ (OnCall)، ويُحال البلاغ إلى الجهات المختصة مع الإشارة إلى أن مقدمه شخص أصم. وفي حال الحاجة إلى معلومات إضافية، يتدخل ضابط الإسعاف في الغرفة لترجمة الحوار وتزويد الجهات المعنية بالتفاصيل. وتتابع غرفة العمليات البلاغ مع الجهات المختصة حتى انتهائه.

وشملت جهود الأمن العام في هذا المجال ترجمة القضايا الأمنية في مختلف الجهات إلى لغة الإشارة، وترجمة المنشورات التوعوية الصادرة عن المديرية عبر منصاتها، إضافة إلى ترجمة حملات التوعية بالأمن السيبراني والاحتيال الإلكتروني، وترجمة امتحان الفحص النظري لرخص السواقة للصم.

وحاز المشروع على المركز الأول عالمياً في جوائز "Project Zero" لعام 2016.