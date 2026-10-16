قبيل الانتخابات الإسرائيلية .. ترامب بشأن بنتنياهو : لا أثق بأحد

خبرني - أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب تساؤلات سياسية جديدة بشأن علاقته برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعدما أجاب بعبارة لافتة عن سؤال مباشر حول مدى ثقته به، قائلاً: "بصراحة، لا أثق بأحد.. في عالم السياسة لا أثق بأحد"، في تصريح جاء قبل أيام من الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر الجاري، واعتبره متابعون بمثابة "صفعة لنتنياهو" قبيل موعد حاسم.

وجاءت تصريحات ترامب خلال مقابلة مع شبكة "نيوزماكس" الأميركية، الخميس، عندما سأله المذيع عما إذا كان يثق بنتنياهو، ليرد بإجابة عامة لم تستهدف رئيس الوزراء الإسرائيلي بالاسم، لكنها أعادت تسليط الضوء على طبيعة العلاقة بين الرجلين في مرحلة سياسية حساسة.

امتناع عن الدعم الانتخابي

ولم يقتصر الاهتمام بالتصريح على عبارته المتعلقة بالثقة، إذ يأتي في وقت يتجنب فيه ترامب إعلان تأييد صريح لإعادة انتخاب نتنياهو، رغم تأكيد الأخير مراراً أهمية علاقته بالرئيس الأميركي في المشهد السياسي الإسرائيلي.

وعندما سُئل ترامب عما إذا كان يعتزم المشاركة في حملة نتنياهو الانتخابية، أشار إلى أن مسؤولين إسرائيليين يرغبون في تدخله، لكنه لم يعلن التزاماً بالمشاركة أو تقديم دعم انتخابي مباشر.

علاقة جيدة رغم الرسالة الملتبسة

وفي المقابل، حرص الرئيس الأميركي على التأكيد أن علاقته بنتنياهو جيدة جداً، مشيداً بما وصفه بالشراكة العسكرية الناجحة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، ولا سيما في سياق المواجهة مع إيران.

ويرى مراقبون أن الجمع بين الإشادة بالعلاقة الثنائية والامتناع عن تأييد نتنياهو انتخابياً يكشف عن ضرورة التمييز بين استمرار التعاون الاستراتيجي والموقف من مستقبل رئيس الحكومة السياسي؛ فالأول أكده ترامب، بينما ترك الثاني دون حسم.

وتأتي هذه التطورات قبل الانتخابات الإسرائيلية في 27 أكتوبر، وسط اهتمام بموقف واشنطن من المنافسة السياسية داخل إسرائيل. وقد يشكل موقف ترامب عاملاً مهماً في النقاش الانتخابي، بالنظر إلى حضور علاقته بنتنياهو في الخطاب السياسي الإسرائيلي.

