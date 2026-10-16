لاعبيان سعوديان مرشحان لافضل لاعب .. الاتحاد الآسيوي يعلن القائمة النهائية لمرشحي جوائزه السنوية

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الجمعة، عن القائمة النهائية للمرشحين لجوائز الاتحاد السنوية، إذ سيتنافس سالم الدوسري وفراس البريكان ثنائي السعودية على جائزة أفضل لاعب في القارة.

ومن المقرر أن يقام حفل الإعلان عن الفائزين بالجوائز العام الحالي في بانكوك، التي تستضيف الحدث للمرة الثانية، يوم 19 تشرين الثاني المقبل.

وقال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إن نخبة نجوم القارة سيكرمون ضمن 19 فئة من الجوائز خلال الحفل، وفي مقدمتها أفضل لاعب وأفضل لاعبة في آسيا.

وسيتنافس الدوسري قائد الهلال ومنتخب السعودية على جائزة أفضل لاعب في آسيا مع البريكان زميله في المنتخب الوطني ومهاجم الأهلي إلى جانب علي رضا بیرانوند حارس مرمى نادي تراكتور ومنتخب إيران.

أما جائزة أفضل لاعبة في آسيا فتتنافس عليها الأسترالية هولي مكنمارا وكيم كيونج يونج لاعبة كوريا الشمالية، وكيم هاي ري لاعبة كوريا الجنوبية.

وفي الوقت نفسه، يأمل لي كانغ إن مهاجم أتليتيكو مدريد الإسباني الاحتفاظ بجائزة أفضل لاعب آسيوي محترف خارج القارة، وذلك في مواجهة منافسة من الياباني أياسي أويدا مهاجم ليل الفرنسي، وهوانغ إن-بيوم لاعب فينوورد الهولندي.

قائمة المرشحين لأبرز جوائز الاتحاد الآسيوي

جائزة أفضل لاعب في آسيا

علي رضا بيرانفاند (تراكتور، ومنتخب إيران)

فراس البريكان (الأهلي، ومنتخب السعودية)

سالم الدوسري (الهلال، ومنتخب السعودية)

جائزة أفضل لاعبة في آسيا

هولي مكنمارا (ملبورن سيتي، ومنتخب أستراليا)

كيم كيونغ يونغ (نايغوهيانغ، ومنتخب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية)

كيم هاي ري (ووهان جيانغدا الصيني، ومنتخب كوريا الجنوبية)

جائزة أفضل لاعب آسيوي محترف خارج القارة

أياسي أويدا (ليل الفرنسي، ومنتخب اليابان)

هوانغ إين بيوم (وبورتو البرتغالي، ومنتخب كوريا الجنوبية)

لي كانغ إين (أتليتيكو مدريد الإسباني، ومنتخب كوريا الجنوبية)

جائزة أفضل مدرب في آسيا للرجال

جوزيف مونتيمورو (منتخب أستراليا للسيدات)

غو كورودا (ماتشيدا زيلفيا /اليابان)

سادايوشي شيراي (منتخب اليابان للناشئات تحت 17 عاماً)

جائزة أفضل مدربة في آسيا للسيدات

ما شياوشو (منتخب الصين للناشئات تحت 17 عاماً)

مرزية جعفري (بام خاتون /إيران)

بارك يون جونغ (منتخب جمهورية كوريا للشابات تحت 20 عاماً).