إيطاليا تمدد تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا

خبرني - قال مصدر في الحكومة الإيطالية، الجمعة، إنّ بلاده مددت لمدة أسبوع آخر تعليقها لاتفاقية شنغن الخاصة بالسفر بدون تأشيرات عبر الاتحاد الأوروبي مع إسبانيا.

وقال متحدث باسم الحكومة الإسبانية إن وزيري الداخلية في البلدين سيعملان خلال الأسبوع المقبل على إلغاء إجراءات الرقابة الحدودية.

ويأتي التمديد الأحدث من جانب إيطاليا تماشيا مع الإجراء المضاد الذي اتخذته مدريد، التي مددت مؤخرا تعليقها لاتفاقية شنغن مع روما حتى 22 تشرين الأول.

وكانت إيطاليا قد علقت لأول مرة اتفاقية شنغن مع إسبانيا في 31 تموز، بعد تدفق أكثر من 72 ألف مهاجر عبر الحدود إلى جيب سبتة الإسباني الواقع في شمال إفريقيا قادمين من المغرب المجاور، ثم مددت هذا الإجراء مرارا.

وتشهد المدينتان بشكل دوري موجات من محاولات عبور مهاجرين يسعون للوصول إلى أوروبا، لكن عبور نحو 50 ألف شخص خلال يوم واحد يبدو حدثا غير مسبوق، ووصفت إسبانيا ذلك بأنه أكبر أزمة منذ عام 2021 على الأقل.

والهجرة قضية حساسة في أنحاء أوروبا، حيث صعدت الأحزاب اليمينية على مدار العقد الماضي منذ أزمة عام 2015، عندما عبر أكثر من مليون شخص القارة معظمهم سيرا على الأقدام طلبا للجوء، وكان كثير منهم يفرون من الحرب في سوريا.

حض رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، القادة الأوروبيين على "عدم الانقسام" على وقع أزمة المهاجرين في سبتة الإسباني الواقع على الساحل الشمالي للمغرب، وردا على انتقادات حادة وجهها بعضهم، بينهم رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.