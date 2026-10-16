بعد الاستئناف .. قرار نهائي حول عقوبة فينيسيوس

خبرني - صدّقت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، الجمعة، على عقوبة إيقاف فينيسيوس 4 مباريات، التي فرضتها لجنة الانضباط على اللاعب البرازيلي عقب طرده في المباراة أمام فياريال.

ورفضت لجنة الاستئناف الطعن الذي تقدم به ريال مدريد، مطالبا بإلغاء العقوبة أو تخفيفها على الأقل.

وبذلك، سيغيب فينيسيوس عن مباريات الدوري الإسباني المقبلة أمام إشبيلية وبرشلونة وراسينغ سانتاندير وفالنسيا، ولن يعود إلى المشاركة في الدوري قبل فترة التوقف الدولي، إذ يُتوقع أن يخوض مباراته المقبلة أمام سيلتا فيغو يومي 21 و22 تشرين الثاني.

وسيلجأ ريال مدريد إلى المحكمة الإدارية للرياضة لمواصلة الطعن في العقوبة.

وسيغيب جونيور عن مباراة الكلاسيكو الأولى لريال مدريد هذا الموسم أمام برشلونة، بعدما فرضت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، الأربعاء، عقوبة إيقاف لمدة 4 مباريات على المهاجم البرازيلي.

وطُرد فينيسيوس بعد شده شعر ناثان ساليبا، عقب دخوله بديلا خلال فوز ريال مدريد على فياريال بنتيجة 1-0، السبت.

ووفقا لتقرير لجنة الانضباط الخاص بالجولة الثامنة من الدوري الإسباني، فُرضت على اللاعب عقوبة إيقاف مباراتين بسبب واقعة الطرد، وأضيفت إليها مباراتان أخريان بسبب احتجاجه على الحكم.