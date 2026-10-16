الأمن المصري يتحرك بعد فيديو ضرب طفل رضيع بعنف

خبرني - ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في مصر القبض على سيدة، بعد تداول مقاطع فيديو تظهر اعتداءها على طفلها الرضيع، البالغ من العمر 6 أشهر، وتصوير الواقعة على خلفية خلافات زوجية.

وتلقى قسم شرطة الأهرام بلاغًا من والد الطفل، يوم 13 من الشهر الجاري، اتهم فيه زوجته بالتعدي عليه بالسب والتهديد، إلى جانب الاعتداء على طفلهما، بسبب خلافات أسرية بينهما.

وبإجراء التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية السيدة ومكان إقامتها بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، قبل ضبطها ومواجهتها بما ورد في البلاغ ومقاطع الفيديو المتداولة.

وبحسب بيان أمني، أقرت المتهمة بارتكاب الواقعة، وأرجعت دوافعها إلى الخلافات القائمة بينها وبين زوجها.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابساتها واتخاذ ما يلزم قانونًا.