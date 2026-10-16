أوروبا تقترب من إقرار دواء جديد لعلاج سرطان البنكرياس

خبرني - في خطوة قد تفتح باباً جديداً أمام مرضى سرطان البنكرياس المتقدم، حصل دواء تجريبي من شركة "ريفولوشن ميديسينز" على توصية أوروبية بالموافقة، بعد أن أظهرت التجارب نتائج واعدة في إطالة أعمار المرضى الذين لم تعد العلاجات السابقة تحقق لهم الاستجابة المطلوبة.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" في تقرير نشرته الخميس 15 أكتوبر الجاري، أن لجنة تابعة لوكالة الأدوية الأوروبية أوصت بالموافقة على عقار "راسونك" (داراكسونراسيب)، المخصص للبالغين المصابين بسرطان البنكرياس النقيلي بعد خضوعهم لعلاج جهازي سابق واحد على الأقل. ولا تزال الموافقة النهائية من اختصاص المفوضية الأوروبية.

نتائج تعزز الآمال

أظهرت بيانات تجربة سريرية من المرحلة الثالثة أن متوسط البقاء على قيد الحياة لدى المرضى الذين تلقوا العقار بلغ 13.2 شهر، مقابل 6.7 شهر لدى مَن تلقوا العلاج الكيميائي الذي اختاره الأطباء. وتشير هذه النتائج إلى تحسن مهم في فرص البقاء لدى فئة من المرضى الذين يصعب علاج المرض لديهم بعد انتشاره.

ويعمل العقار بطريقة تستهدف بروتينات "RAS"، التي تؤدي طفراتها دوراً أساسياً في نمو عدد من الأورام، بما فيها غالبية أورام البنكرياس. ويُعطى الدواء عن طريق الفم مرة يومياً، ما يميزه عن بعض العلاجات التقليدية التي تعتمد على التسريب الوريدي.

خطوة تنظيمية وليست موافقة نهائية

كانت الولايات المتحدة قد منحت العقار موافقة في أغسطس/آب 2026 عبر مسار مراجعة معجّل. أما في أوروبا، فستدرس المفوضية الأوروبية توصية اللجنة قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن ترخيص تسويقه.

ورغم الآمال التي أثارتها النتائج، يشير خبراء إلى أن الدواء لا يُعد علاجاً شافياً للسرطان، كما أن استخدامه قد يرتبط بآثار جانبية تستوجب المتابعة الطبية. ويظل سرطان البنكرياس من الأورام التي يصعب اكتشافها في مراحل مبكرة، فيما تبقى خيارات العلاج محدودة لدى المرضى الذين ينتشر لديهم المرض أو لا يستجيبون للعلاجات الأولية.