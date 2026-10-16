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انطلاق رحلات برنامج (أردننا جنة) من المفرق لعدة وجهات سياحية وأثرية

  • 16 أكتوبر 2026
  • 14:48
انطلاق رحلات برنامج أردننا جنة من المفرق لعدة وجهات سياحية وأثرية

خبرني - انطلقت اليوم من محافظة المفرق رحلات برنامج “أردننا جنة” إلى عدد من الوجهات السياحية والأثرية، ضمن تنظيم يراعي معايير السلامة والراحة للمشاركين ومتابعة من قبل كوادر وزارة السياحة والآثار.

وقالت المديرية إن تنفيذ هذه الرحلات يأتي في إطار برنامج “أردننا جنة”، الذي يتضمن أكثر من 60 مساراً سياحياً تغطي مختلف محافظات المملكة، بهدف إتاحة الفرصة أمام المواطنين لزيارة واستكشاف المواقع السياحية والأثرية بأسعار مدعومة وخدمات منظمة، بما يدعم الحركة السياحية الداخلية واستدامة عمل القطاع السياحي.

وأشارت إلى أنها تتلقى الشكاوى والملاحظات، يمكن للمواطنين التواصل على الرقم: 064603366.

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