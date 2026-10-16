بينيت: قضية (قطر غيت) أخطر خيانة في تاريخ إسرائيل ونتنياهو يجب أن يعود إلى منزله

خبرني - هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في أعقاب تطور جديد في قضية "قطر غيت"، واصفا القضية بأنها أخطر عمل خيانة في تاريخ دولة إسرائيل.

وبعد أن اعترف يوناتان أوريتش مستشار نتنياهو المقرب، بلقائه خلال الحرب مع علي الذوادي، أحد شركاء أمير قطر، انتقد بينيت في حديث لصحيفة "معاريف" رئيس الوزراء لاستمراره في دعمه.

وعندما سئل عن تقارير لقاءات أوريتش مع مسؤولين قطريين وعن سبب استمرار نتنياهو في دعمه، تساءل بينيت عما يعرفه رئيس الوزراء عن مستشاره وعن سبب استمراره في دعمه، متسائلا: "كيف يمكن للمرء أن يكون وطنيا وأن يضر بجيشه وبلده".

وأضاف أنه "ولد في حيفا، في أرض إسرائيل، وأن والديه هاجرا إلى أرض إسرائيل بدافع الصهيونية، وأن حبه الهائل لهذا البلد وشعبه ومناظره، وإنه يحتفل بعيد الاستقلال ومراسم إشعال الشعلة، ويفخر بسلاح الجو الإسرائيلي وبويز وبجائزة نوبل، وإنه يكافح حقا ليفهم، كيف يمكن لأوريتش أن يكون أقرب مستشار لرئيس الوزراء بينما تغتصب بنانتا ويذبحن، وهو يتلقى المال ويعمل لصالح ممولي إرهابيي قوة النخبة في حماس مع هذه المذبحة السادية".

وشدد على أنها "ليست مجرد خيانة، بل أخطر عمل خيانة في تاريخ دولة إسرائيل، وإنه كانت هناك بضعة أعمال خيانة أخرى هنا وهناك، لكن هذا ليس فردا منخفض الرتبة، بل مقدم في الاستخبارات"، مضيفا: "مستشار رئيس وزراء إسرائيل يجب أن تكون مصالح إسرائيل وحدها أمام عينيه.. هذه ليست إيطاليا، بل دولة معادية هي قطر، ممولو إرهابيي النخبة، وإن هذا ليس في أوقات عادية بل خلال حرب، وأن أوريتش ليس مجرد مستشار بل يروج لذلك بنشاط، وإن هذه القصة لم تعد منذ وقت طويل عن أوريتش بل عن نتنياهو".

وأنهى بينيت المقابلة بدعوة مباشرة لنتنياهو للاستقالة، قائلا: "عد إلى بيتك، اترك الأمر، سنتولى الأمر من هنا، ونحن أفضل أيضا".