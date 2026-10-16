الاتحاد الأردني لكرة القدم مرشح لجائزة أفضل اتحاد آسيوي لعام 2026

خبرني - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ترشيح الاتحاد الأردني لكرة القدم لجائزة أفضل اتحاد وطني في القارة لعام 2026، ضمن فئة البلاتين، إلى جانب الاتحادين الياباني والسعودي لكرة القدم.

وجاء ترشيح الاتحاد الأردني ضمن قائمة المرشحين لجوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لعام 2026، التي كشف عنها الاتحاد القاري اليوم، تمهيدا للحفل السنوي الثلاثين لتوزيع الجوائز، والمقرر إقامته في العاصمة التايلاندية بانكوك يوم 19 تشرين الثاني المقبل.

ويتنافس الاتحاد الأردني على الجائزة مع الاتحاد الياباني لكرة القدم والاتحاد السعودي لكرة القدم، في فئة البلاتين، التي تعد إحدى فئات جائزة أفضل اتحاد وطني في القارة، ضمن الجوائز التي يحتفي من خلالها الاتحاد الآسيوي بجهود الاتحادات الوطنية في تطوير كرة القدم.

ومن المقرر أن يشهد حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لعام 2026 توزيع الجوائز ضمن 19 فئة، تشمل الجوائز الفردية للاعبين واللاعبات والمدربين، إلى جانب جوائز الاتحادات الوطنية والتقدير المخصص لكرة القدم الشعبية، تكريما للإنجازات والجهود المبذولة في تطوير اللعبة على مستوى القارة.

ويأتي الإعلان عن الترشيحات في إطار الاستعدادات للحفل الذي تستضيفه بانكوك للمرة الثانية، بعد استضافتها النسخة التي أقيمت عام 2017، فيما يحتضن مسرح أكسرا كينغ باور فعاليات الحفل المقبل.