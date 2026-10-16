خبرني - كشف الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا إيلون ماسك عن سيارة وصفها بأنها "طائرة"، مزودة بنظام دفع يتيح لها الارتفاع في الهواء، خلال فعالية بُثت مباشرة من منشأة تابعة لشركته للصواريخ "سبيس إكس".

وحتى الآن، حالت تحديات تقنية وتنظيمية دون انطلاق قطاع السيارات الطائرة الذي حظي بترويج واسع.

وكشف ماسك عن سيارته الرياضية الجديدة "رودستر" خلال حفل أقيم في منشأة لاختبار الصواريخ تابعة لسبيس إكس في ولاية تكساس الأميركية.

وخلال عرض بُث مباشرة عبر حساب تيسلا على منصة إكس، انطلقت السيارة من منحدر شديد الانحدار قبل أن تهبط على عجلاتها.

وقال ماسك خلال الفعالية "السيارات الطائرة حقيقة واقعة". مضيفا أن نجاح المركبة "ليس مضمونا"، لكنه توقع أن "تنجح على الأرجح".

وأوضح ماسك أن السيارة مزودة "بخزانات هواء فائقة الضغط" تتيح دفعها إلى الهواء.

ووصف الملياردير المتخصص في التكنولوجيا هذا الابتكار بأنه ثمرة "التعاون بين أفضل شركة سيارات في العالم وأفضل شركة صواريخ في العالم"، في إشارة إلى تيسلا وسبايس إكس.

وقال إن إنتاج السيارة سيبدأ في عام 2028.

وكان رائد الطيران الأميركي غلين كورتيس قد كشف عن أول نموذج أولي لسيارة طائرة عام 1917.

لكن تطوير تصاميم قابلة للتطبيق لم يبدأ يحظى باهتمام جدي إلا في السنوات الأخيرة، مع التقدم في تكنولوجيا المحركات الكهربائية والبطاريات عالية الأداء.