إلى جانب الأدوية.. نظام غذائي لمرضى جرثومة المعدة

خبرني - يساعد اتباع نظام غذائي متوازن مرضى جرثومة المعدة على تنظيم الوجبات وتخفيف الأعراض المرتبطة بها، لكن مختصين يؤكدون أن الغذاء وحده لا يقضي على البكتيريا ولا يعالج القرحة.

ويظل العلاج الدوائي الموصوف من الطبيب أساس التخلص من العدوى، بحسب موقع "الطبي".

ويقترح المختصون جدولا غذائيا لمدة أسبوع، يتضمن الشوفان والبيض المسلوق والخبز المحمص في وجبة الإفطار، والدجاج أو السمك المشوي مع الأرز والخضراوات المطبوخة في الغداء، إلى جانب شوربة العدس أو الدجاج والبطاطا المسلوقة في وجبة العشاء.

ويمكن تناول الموز والشمام والبطيخ والزبادي السادة قليل الدسم وجبات خفيفة، بحسب قدرة المريض على تحملها.

ويُنصح باختيار الأطعمة قليلة الدهون، وتحضير الوجبات بالسلق أو الشواء أو الخَبز في الفرن بدلا من القلي، مع تنويع مصادر البروتين بين الدجاج والأسماك والبيض واللحوم قليلة الدهون والبقوليات، وفق القدرة على تحملها.

وتختلف الأطعمة التي تزيد الأعراض من شخص إلى آخر، إذ قد تسبب المقالي والوجبات الدسمة والقهوة والمشروبات الغازية والأطعمة الحارة والحمضيات والطماطم انزعاجا أو حرقة لدى بعض المرضى، دون أن يعني ذلك بالضرورة تفاقم العدوى.

لذلك، يُنصح بتقليل الأطعمة التي ترتبط بصورة متكررة بظهور الأعراض، بدلا من الامتناع عن مجموعات غذائية كاملة.

ويُحذر من تناول الحليب ومشتقاته بالتزامن مع بعض المضادات الحيوية، مثل التتراسيكلين، لأن الكالسيوم قد يقلل امتصاص الدواء، ما يستدعي الالتزام بالفاصل الزمني الذي يحدده الطبيب أو الصيدلي.

ويشدد المختصون على ضرورة إكمال العلاج الموصوف وعدم إيقاف المضادات الحيوية عند تحسن الأعراض، مع إجراء فحص للتأكد من القضاء على الجرثومة بعد انتهاء العلاج، حتى في حال الشعور بالتحسن.

كما ينبغي تعديل النظام الغذائي بما يتناسب مع الحالات الصحية الأخرى، خصوصا السكري وأمراض الكلى والحساسية الغذائية.