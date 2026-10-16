خبرني - رغم تصدر حفل افتتاح "الجونة السينمائي" اهتمام الأوساط الفنية والجماهيرية في مصر، إلا أن حالة من الجدل والتساؤلات سادت في أروقة الدورة التاسعة من المهرجان عما إذا كان من الممكن أن الدورة الحالية بمثابة "الدورة الأخيرة" من هذا الحدث الفني البارز.

وتستند تلك المخاوف إلى الإعلان المفاجئ لرجلي الأعمال البارزين نجيب وسميح ساويرس عن انتهاء علاقتهما بمهرجان الجونة السينمائي، بعد 10 سنوات من تأسيسهما له ووضعه على خريطة الفعاليات الثقافية الناجحة في الشرق الأوسط.

وفجّر المفاجأة سميح ساويرس، في المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل الدورة التاسعة من المهرجان، قائلًا: "السنة الجاية سنكون أتممنا 10 سنوات.. سنبدأ نختفي أنا ونجيب شوية.. ونكون زواراً للمهرجان فقط.. سنكون غير موجودين".

وأعرب كثيرون في حفل الافتتاح عن تخوفهم من أن تكون تلك التصريحات تمهيدًا لإلغاء المهرجان الذي يحمل اسم مدينة سياحية مصرية شهيرة، تقع على البحر الأحمر.

ومن ناحيته، رد الناقد أندرو محسن، المدير الفني للمهرجان، على هذا الجدل بقوة، مؤكداً أن تلك الافتراضات لا أساس لها من الصحة، وأن المهرجان تحول إلى حالة مؤسسية لا ترتبط بأشخاص بعينهم.

وأضاف، في تصريحات إعلامية، أن العمل يسير بشكل منتظم في الدورة الحالية، لافتاً إلى أن الدورة العاشرة بدأ التجهيز لها منذ الآن بالفعل، وبالتالي لا صحة لإلغاء المهرجان أو خروجه من المشهد السينمائي بعد المكانة التي احتلها على خريطة مهرجانات الشرق الأوسط، بحسب تعبيره.

وكانت الدورة الجديدة انطلقت بحفل أقيم في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة (فستيفال بلازا) بحضور المئات من نجوم وصناع الأفلام الذين شارك بعضهم في تقديم فقراته مثل الممثلة الصاعدة ياسمينا العبد، ومدير التصوير سامح سليم، والمخرج محمد شاكر خضير.

وكرم المهرجان في الافتتاح الممثلة المصرية منى زكي بجائزة الإنجاز الإبداعي "تقديراً لإسهاماتها في صناعة السينما على مدار مسيرة امتدت لثلاثة عقود"، كما كرم المهرجان من الفنيين خلف الكاميرا مشرف الإضاءة حسن السيد.

وقالت منى بعد تسلمها الجائزة: "أشكركم، وأشكر كل مخرج وكل مؤلف وكل حد خلف الكاميرا أنا اشتغلت معه، لأن كلهم علّموني الكثير، كلهم ساندوني كتير أوي".

ووجهت نصيحة إلى الفنانين الصاعدين بشأن متاعب المهنة، لا سيما خوف الممثل من اختيار أعماله الجديدة وتقبل الجمهور لها، قائلة: "متخلوش الخوف يتحكم بكم.. لأن الخوف يكتّف ويقيّد، وأعتقد أنه لولا هذا الصراع الدائم لم أكن لأقدم شيئاً".