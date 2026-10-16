بينهم 157 طفلا.. 466 وفاة بسبب سوء التغذية والتجويع في قطاع غزة

خبرني - قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الجمعة، إن 466 شخصا توفوا بسبب سوء التغذية والتجويع منذ عام 2024، بينهم 157 طفلا و189 مسنا، محذرة من استمرار المستويات الكارثية لسوء التغذية في القطاع.

وأضافت الوزارة، في تصريح صحفي بمناسبة يوم الأغذية العالمي، أن 158,001 حالة سوء تغذية حاد سُجلت بين الأطفال دون الخامسة منذ عام 2024 وحتى آب 2026، بينها 28,716 حالة شديدة تهدد الحياة.

وتوقعت الوزارة أن يواجه أكثر من 1.4 مليون شخص، أي ما يعادل 67% من سكان القطاع، مستويات الأزمة الغذائية أو أسوأ حتى نهاية عام 2026، في ظل استمرار تداعيات الحرب، مشيرة إلى إعلان المجاعة رسميا في محافظة غزة في آب 2025.

وفيما يتعلق بصحة الأمهات، أشارت الوزارة إلى ارتفاع نسبة فقر الدم بين الحوامل إلى 61% في عام 2026، مقارنة بـ41% قبل الحرب، وتسجيل قرابة 4,000 حالة فقدان حمل خلال النصف الأول من العام، بما يزيد على ثلاثة أضعاف عدد الحالات المسجلة في الأشهر الستة السابقة، لافتة إلى أن حالة حمل واحدة من كل ثلاث تُصنف على أنها عالية الخطورة.

وقالت الوزارة إن 11% من كبار السن لم يتناولوا أي وجبة خلال يوم كامل، فيما قلّص 48% منهم حصصهم الغذائية لصالح أسرهم، وأوقف أو خفّض 68% جرعات أدويتهم بسبب نفادها.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك العاجل لضمان دخول الغذاء والمكملات العلاجية والأدوية إلى القطاع بشكل آمن ومستدام ودون قيود، وإعطاء الأولوية للأطفال والحوامل والمرضعات وكبار السن، إلى جانب دعم الإنتاج الغذائي المحلي وإعادة إحيائه في قطاع غزة.