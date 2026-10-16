معاصر الزيتون في عجلون تبدأ باستقبال المحصول وسط رقابة ميدانية

خبرني - بدأت معاصر الزيتون في محافظة عجلون باستقبال محصول الزيتون للموسم الحالي، وسط جولات رقابية ميدانية تنفذها الجهات المعنية للتأكد من التزام المعاصر بالاشتراطات الصحية والفنية والبيئية، وضمان جودة زيت الزيتون وسلامة عمليات العصر.

وقال مدير زراعة محافظة عجلون، صيتان السرحان، إن المديرية تتابع عمل المعاصر من خلال الجولات الميدانية للتأكد من مدى التزامها بالتعليمات والاشتراطات المعتمدة، مشيرا إلى أن المحافظة تضم 15 معصرة زيتون تعمل على استقبال المحصول خلال الموسم.

وقال مدير زراعة لواء كفرنجة، حازم عماوي إن كوادر المديرية تتابع واقع عمل المعاصر في اللواء، وتنفذ الزيارات الميدانية للتأكد من الالتزام بالتعليمات الناظمة لعمليات العصر، مشددا على أهمية التعاون بين المزارعين وأصحاب المعاصر والجهات الرقابية لإنجاح الموسم.

وأشار إلى أن موسم الزيتون من المواسم الزراعية المهمة في محافظة عجلون، لما يمثله من قيمة اقتصادية واجتماعية وتراثية، الأمر الذي يتطلب تكاتف جهود الجهات المعنية والمزارعين وأصحاب المعاصر للحفاظ على جودة الإنتاج واستدامة الموارد البيئية.