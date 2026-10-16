خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى الإعلامي صالح ارتيمه.

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً﴾

الإعلامي صالح ارتيمه في ذمة الله

ببالغ الحزن والأسى، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى عشيرة ارتيمة وفاة الإعلامي الفاضل صالح ارتيمه مدير برامج التلفزيون الاسبق ، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى عن عمر يناهز 80 عامًا.

وسيُشيَّع جثمانه الطاهر اليوم الجمعة، بعد صلاة الظهر، من مسجد ماركا العسكري إلى مقبرة المغيرات في ماركا الشمالية.

تُقبل التعازي لمدة ثلاثة أيام:

- للرجال: في ديوان عشيرة الرتيمه.

- للنساء: في منزل المرحوم في ماركا الشمالية.

نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجعل قبره روضةً من رياض الجنة، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه جميل الصبر وحسن العزاء.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

ارقام هواتف ابنه الزميل الاعلامي عبدالرحمن ارتيمه

‎07 9709 8646

‎07 9533 3153