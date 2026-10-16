خبرني - أطلق صوت الأردن الفنان عمر العبداللات أغنيته الجديدة " دمي سعودي"، من إنتاجه الخاص إهداءً إلى المملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً .

ويأتي هذا العمل الجديد تعبيراً عن مشاعر المحبة والوفاء والتضامن مع المملكة العربية السعودية، وتجسيداً لعمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع الشعبين الأردني والسعودي ، حيث يؤكد صوت الأردن من خلال العمل أن المحبة مواقف ، وأن الأخوّة الأردنية السعودية حكاية عزّ وانتماء لا تنتهي .

وأعرب العبداللات عن اعتزازه الكبير بالمملكة العربية السعودية ، مؤكداً أنها تمثّل بالنسبة إليه وطنه الثاني ، وأن ما يجمع الأردن والسعودية يتجاوز حدود الجغرافيا ، ليعكس روابط الأخوّة والمصير المشترك والمحبة الصادقة .

وتحمل الأغنية الجديدة كلمات وطنية حماسية تعبّر عن الفخر والاعتزاز بالمملكة ، وتقول بعض كلماتها :

أنا أردني سعودي على وضح النقى / ودار النشامى ما تخلي جارها

دمي سعودي و الحرايب كارنا / نحرق عظام المعتدي في نارنا

حنا عتاد الموت بنحور العدا / نموت و ما نترك ورانا ثارنا

والجدير بالذكر أن أغنية «أنا جندي سعودي»، التي قدّمها العبداللات إهداءً للجيش السعودي ، عادت مؤخراً لتتصدر الترند في المملكة العربية السعودية والأردن، تأكيداً على حضورها المتجدد ومكانتها لدى الجمهور .

الأغنية من كلمات الشاعر أحمد الفاعوري، وتوزيع موسيقي خالد العلي ، تم اطلاقها على القناة الرسمية للفنان عمر العبداللات ، على اليوتيوب ، وعلى كافة المحطات الإذاعية الاردنية والسعودية والعربية وعلى كافة منصات المتاجر الموسيقية ومواقع التواصل الاجتماعي .

للاستماع للعمل من خلال الرابط المرفق :

https://youtu.be/MGu7XRSFFPs?si=ysdVHzYvSStCHVuH