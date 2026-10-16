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  • صوت الأردن الفنان عمر العبداللات يطلق جديده " دمي سعودي " إهداءً للمملكة العربية السعودية"

صوت الأردن الفنان عمر العبداللات يطلق جديده " دمي سعودي " إهداءً للمملكة العربية السعودية"

  • 16 أكتوبر 2026
  • 10:41
صوت الأردن الفنان عمر العبداللات يطلق جديده دمي سعودي إهداءً للمملكة العربية السعودية

خبرني - أطلق صوت الأردن الفنان عمر العبداللات أغنيته الجديدة " دمي سعودي"، من إنتاجه الخاص إهداءً إلى المملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً . 
ويأتي هذا العمل الجديد تعبيراً عن مشاعر المحبة والوفاء والتضامن مع المملكة العربية السعودية، وتجسيداً لعمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع الشعبين الأردني والسعودي ، حيث يؤكد صوت الأردن  من خلال العمل أن المحبة مواقف ، وأن الأخوّة الأردنية السعودية حكاية عزّ وانتماء لا تنتهي .
وأعرب العبداللات عن اعتزازه الكبير بالمملكة العربية السعودية ، مؤكداً أنها تمثّل بالنسبة إليه وطنه الثاني ، وأن ما يجمع الأردن والسعودية يتجاوز حدود الجغرافيا ، ليعكس روابط الأخوّة والمصير المشترك والمحبة الصادقة . 
وتحمل الأغنية الجديدة كلمات وطنية حماسية تعبّر عن الفخر والاعتزاز بالمملكة ،  وتقول بعض كلماتها :
أنا أردني سعودي على وضح النقى  / ودار النشامى ما تخلي جارها 
دمي سعودي و الحرايب  كارنا  / نحرق عظام المعتدي في نارنا 
حنا  عتاد الموت  بنحور  العدا  / نموت و ما نترك ورانا  ثارنا
والجدير بالذكر أن أغنية «أنا جندي سعودي»، التي قدّمها العبداللات إهداءً للجيش السعودي ، عادت مؤخراً لتتصدر الترند في المملكة العربية السعودية والأردن، تأكيداً على حضورها المتجدد ومكانتها لدى الجمهور .
الأغنية من كلمات الشاعر أحمد الفاعوري، وتوزيع موسيقي خالد العلي ، تم اطلاقها على القناة الرسمية للفنان عمر العبداللات ، على اليوتيوب ، وعلى كافة المحطات الإذاعية الاردنية والسعودية والعربية وعلى كافة منصات المتاجر الموسيقية ومواقع التواصل الاجتماعي .
للاستماع للعمل من خلال الرابط المرفق :
https://youtu.be/MGu7XRSFFPs?si=ysdVHzYvSStCHVuH

 

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