إعادة فتح أجواء الطيران بين العراق والكويت

خبرني - أعلنت وزارة النقل العراقية، إعادة فتح المسارات الجوية بين العراق والكويت، التي توقفت مؤخراً نتيجة التطورات الأمنية والتوترات الإقليمية.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي، أن الجهود الفنية أسفرت عن التوصل إلى ترتيبات تشغيلية، باشراف منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) ، وبالتعاون مع كل من دولة الكويت ودولة قطر والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضافت أن هذه التفاهمات دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ 15 تشرين الأول 2026 ، في تمام الساعة 11:00 بالتوقيت العالمي (UTC)، عقب استكمال الإجراءات والتأكيدات الرسمية بين الجهات المعنية.

ووفقا للبيان، فإنه بموجب هذه الترتيبات، تُدار الحركة الجوية وفق مسارات ومستويات طيران محددة، بما يضمن التنسيق التشغيلي والفصل الآمن بين الطائرات، والالتزام بأعلى معايير السلامة والأمن الجوي في الأجواء العراقية.

وتابعت الوزارة أن هذه الالية تُطبق بصورة تدريجية، مع إخضاعها للمتابعة والتقييم المستمرين خلال فترة بدء التنفيذ، بهدف رصد أي ملاحظات فنية أو تشغيلية ومعالجتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يضمن استقرار الإجراءات وكفاءة تنفيذها.