الدفاعات الروسية تسقط 94 مسيرة كانت متجهة إلى موسكو

خبرني - دمرت الدفاعات الجوية الروسية 94 طائرة مسيرة كانت متجهة إلى موسكو، حسبما أفاد عمدة العاصمة الروسية سيرغي سوبيانين صباح اليوم الجمعة.

جاء ذلك في سلسلة بيانات نشرها سوبيانين عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة من الساعة 23.00 مساء أمس الخميس حتى الساعة الثامنة صباح اليوم، دون أن يذكر أي تفاصيل حول آثار الغارات.

وخلال الليل فرضت قيود مؤقتة على حركة الطيران في المطارات الأربعة الواقعة في منطقة موسكو.

وكشفت الدفاع الروسية أنه تم اعتراض وتدمير ما مجموعه 644 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 27 منطقة روسية ومياه البحر الأسود في الفترة من الساعة 20.00 مساء أمس حتى الساعة 8.00 صباح اليوم.