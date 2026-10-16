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وكالة: التحقيق في أوراق هجرة إلهان عمر قد يهدف إلى ترحيلها

  • 16 أكتوبر 2026
  • 10:04
وكالة التحقيق في أوراق هجرة إلهان عمر قد يهدف إلى ترحيلها

خبرني - قالت مصادر مطلعة إن تحقيقا فيدراليا في أوراق هجرة النائبة الأمريكية إلهان عمر قد يهدف إلى تجريدها من الجنسية الأمريكية وترحيلها.

وجاء التحقيق بعد مداهمة نفذتها السلطات الاتحادية لمنزل النائبة الديمقراطية، ممثلة ولاية مينيسوتا منذ 2019، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ويركز التحقيق، بحسب المصادر، على ما إذا كانت عمر أو أفراد عائلتها قدموا معلومات كاذبة عند دخولهم الولايات المتحدة كلاجئين في منتصف التسعينيات، أو خلال إجراءات حصولهم على الجنسية الأمريكية.

وأشار أحد المصادر إلى أن المذكرة السرية التي سمحت بتفتيش منزلها، الاثنين، ذكرت التآمر والإدلاء ببيانات كاذبة في أوراق الهجرة، والاحتيال المرتبط بالهجرة، بوصفها جرائم محتملة قيد التحقيق.

ونفت النائبة ارتكاب أي مخالفة، ووصفت المداهمة بأنها "ترهيب سياسي"، فيما رفضت وزارة العدل التعليق على التحقيق، مؤكدة في بيان أن الجنسية الأمريكية يجب أن يُحصل عليها "بشكل قانوني ونزيه".

ويأتي التحقيق قبل ثلاثة أسابيع من انتخابات التجديد النصفي التي تخوضها عمر للحفاظ على مقعدها، وسط مخاوف من استخدام إدارة الرئيس دونالد ترامب لأجهزة إنفاذ القانون الاتحادية لمعاقبة خصومها السياسيين.

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