5 مفاهيم خاطئة شائعة حول شرب الماء

خبرني - يساعد شرب الماء بانتظام على الحفاظ على ترطيب الجسم ودعم وظائفه الحيوية، لكن بعض المعتقدات الشائعة بشأن الكميات المناسبة وأوقات الشرب وعلاقته بفقدان الوزن قد لا تكون دقيقة.

وبحسب موقع "فيري ويل هيلث"، وفيما يلي خمسة مفاهيم خاطئة حول شرب الماء:

شرب 8 أكواب من الماء يومياً يكفي للجميع

تختلف احتياجات الجسم من السوائل بحسب العمر والجنس والوزن ومستوى النشاط البدني والمناخ والحالة الصحية. وبشكل عام، تُقدّر الاحتياجات اليومية بنحو 9 أكواب من السوائل للنساء و13 كوباً للرجال، مع احتساب السوائل من الأطعمة والمشروبات. لذلك، لا تمثل قاعدة الأكواب الثمانية معياراً ثابتاً يناسب الجميع.

لا يمكن شرب كمية زائدة من الماء

قد يؤدي الإفراط في شرب الماء إلى انخفاض مستوى الصوديوم في الدم، وهي حالة قد تسبب مضاعفات خطيرة، خصوصاً لدى الرياضيين الذين يشربون كميات كبيرة خلال التمارين الطويلة. ويُعد لون البول الأصفر الباهت مؤشراً عاماً على الترطيب الجيد، بينما قد يشير اللون الداكن إلى نقص السوائل.

العطش هو العلامة الوحيدة للجفاف

يُعد العطش إشارة مهمة إلى حاجة الجسم للسوائل، لكنه ليس المؤشر الوحيد. فقد يبدأ الجسم بفقدان السوائل قبل الشعور بالعطش، كما قد تتراجع القدرة على الإحساس به مع التقدم في العمر. لذلك، يُنصح بشرب الماء بانتظام، خاصة أثناء ممارسة النشاط البدني وفي الأجواء الحارة.

توجد أوقات محددة يجب شرب الماء خلالها

لا توجد أوقات إلزامية لشرب الماء تناسب الجميع، إذ تظل المحافظة على الترطيب طوال اليوم أكثر أهمية من الالتزام بجدول محدد. وقد يساعد شرب الماء قبل الوجبات على التحكم في كمية الطعام، كما يسهم تناوله قبل التمارين وأثناءها وبعدها في تعويض السوائل المفقودة.

شرب الماء يؤدي مباشرة إلى فقدان الوزن

لا يُعد الماء وسيلة سحرية لإنقاص الوزن، لكنه قد يساعد في التحكم بالشهية وتقليل السعرات الحرارية عند استبدال المشروبات السكرية به. كما تشير أبحاث إلى أن شرب الماء قبل الوجبات قد يقلل كمية الطعام المتناولة لدى بعض الأشخاص، لكن تأثيره في الوزن يظل مرتبطاً بالنظام الغذائي ونمط الحياة عموماً.