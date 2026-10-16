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  • إنجاز طبي روسي.. اختبار دم جديد لرصد سرطان الثدي في مراحله المبكرة

إنجاز طبي روسي.. اختبار دم جديد لرصد سرطان الثدي في مراحله المبكرة

  • 16 أكتوبر 2026
  • 08:52
إنجاز طبي روسي اختبار دم جديد لرصد سرطان الثدي في مراحله المبكرة

خبرني - طور باحثون في جامعة «سيتشينوف» الطبية الروسية اختبار دم يهدف إلى الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وأظهرت نتائجه الأولية قدرة على رصد نسبة مرتفعة من حالات الإصابة.

وشملت الدراسة 135 امرأة، شُخّصت 55 منهن بسرطان الثدي. واعتمد الاختبار على قياس مستويات خمسة بروتينات في الدم، هي الأوستيوبونتين، وVEGFR2 القابل للذوبان، والنيوروبيلين-1، وsuPAR، والتيناسين-C، وهي مؤشرات ترتبط بعمليات الالتهاب وتكوين الأوعية الدموية ونمو الأورام.

وأظهرت النتائج أن الاختبار تمكن من الكشف عن 96.4% من حالات الإصابة ضمن عينة الدراسة، لكنه سجل أيضاً نتائج إيجابية خاطئة لدى بعض النساء غير المصابات، ما يشير إلى الحاجة لمزيد من التقييم قبل اعتماده للاستخدام على نطاق واسع.

وبرز بروتين الأوستيوبونتين باعتباره أحد أهم المؤشرات في الاختبار، لارتباطه بالالتهاب وانتشار الخلايا السرطانية. ويبحث العلماء كذلك إمكانية استهداف هذا البروتين لتطوير علاجات جديدة مضادة للسرطان.

ويرى الباحثون أن الاختبار قد يسهم مستقبلاً في تحديد النساء اللاتي يحتجن إلى فحوص تشخيصية إضافية، بما يعزز فرص اكتشاف المرض في مراحله المبكرة. غير أنهم شددوا على أن الدراسة أُجريت على عينة محدودة، ولذلك لا يمكن اعتبار الاختبار بديلاً عن التصوير الشعاعي للثدي في الوقت الراهن.

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