ترمب يؤكد تحدثه مع طيارين عسكريين شاهدوا أجساما طائرة مجهولة

خبرني - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تحدث شخصيا مع طيارين عسكريين أمريكيين أكدوا أنهم شاهدوا في السماء أجساما مجهولة قادرة على الطيران بسرعة عالية بشكل غير عادي.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة "نيوزماكس": "لم أكن أؤمن حقا بمثل هذه الأمور. لدي أصدقاء لا يتحدثون إلا عنها. لكنني أعلم أننا نشهد بعض الأشياء الغريبة للغاية".

وأضاف أنه تحدث شخصيا مع خمسة أو ستة طيارين من سلاح الجو الأمريكي، والذين أخبروه عن ظواهر غير عادية لاحظوها أثناء رحلاتهم الجوية.

وأشار إلى أن أحد الطيارين أفاد برؤيته جسما مستديرا، زعم أنه كان يتحرك بسرعة تفوق سرعة مقاتلة أمريكية من طراز "إف-22" بأربعة أضعاف. مضيفا: "سألته: هل يمكن أن يكون مذنبا أو شيئا من هذا القبيل؟ فأجاب: لا يا سيدي".

وأكد الرئيس الأمريكي أنه يعتبر الأشخاص الذين تحدث معهم مهنيين جديرين بالثقة وليسوا من أصحاب نظريات المؤامرة. مع ذلك، لم يجب ترامب بشكل مباشر عن سؤال صحفي حول وجود كائنات فضائية، وزيارات محتملة للأرض من قبل حضارات خارج كوكب الأرض، ودراسة المتخصصين الأمريكيين لتقنياتهم المزعومة.