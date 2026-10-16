من السيطرة على صنعاء إلى (فجر اليمن).. محطات الصراع في اليمن

خبرني - يشهد اليمن منذ عام 2014 تحولات سياسية وعسكرية متسارعة، بدأت بسيطرة ميليشيا الحوثيين على العاصمة صنعاء، مرورا بتدخل تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ومحاولات التوصل إلى تسوية سياسية، وصولا إلى إطلاق عملية "فجر اليمن" في تشرين الأول 2026.

وفيما يلي أبرز المحطات التي شهدها الصراع اليمني خلال هذه الفترة.

- 21 أيلول 2014 | سيطر الحوثيون على العاصمة اليمنية صنعاء، بمساعدة قوات موالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، في تحول رئيسي للصراع السياسي والعسكري في البلاد.

- 26 آذار 2015 | بدأ التحالف العربي بقيادة السعودية عملياته العسكرية في اليمن دعما لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، بهدف وقف تقدم الحوثيين وإعادة الحكومة إلى السلطة.

- 4 كانون الأول 2017 | قُتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح في مواجهات مع الحوثيين قرب صنعاء، بعد انهيار تحالفه معهم، في تطور غيّر خريطة التحالفات داخل اليمن.

- 13 كانون الأول 2018 | اتفاق ستوكهولم؛ توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، برعاية الأمم المتحدة، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الحديدة، شمل ترتيبات للانسحاب وتبادل الأسرى وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

- 5 تشرين الثاني 2019 | توقيع اتفاق الرياض؛ وقّعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي اتفاق الرياض برعاية السعودية، بهدف معالجة الخلافات بين الطرفين وتوحيد الجهود السياسية والعسكرية.

- 18 كانون الأول 2020 | أعلن الرئيس عبد ربه منصور هادي تشكيل حكومة برئاسة معين عبدالملك، ضمن تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.

- 22 آذار 2021 | أعلنت السعودية مبادرة جديدة تضمنت وقفا شاملا لإطلاق النار تحت إشراف الأمم المتحدة، وإعادة فتح مطار صنعاء وتسهيل دخول الواردات عبر ميناء الحديدة واستئناف المفاوضات السياسية.

- 2 نيسان 2022 | دخلت هدنة بين الحكومة اليمنية والحوثيين حيز التنفيذ لمدة شهرين قابلة للتمديد، وأسهمت في خفض المواجهات واستئناف الرحلات التجارية من مطار صنعاء إلى عمّان.

- 7 نيسان 2022 | تشكيل مجلس القيادة الرئاسي؛ إذ نقل الرئيس عبد ربه منصور هادي صلاحياته الرئاسية إلى مجلس قيادة رئاسي برئاسة رشاد العليمي، ليتولى إدارة المرحلة الانتقالية ومهام الرئاسة.

- 2 تشرين الأول 2022 | أعلنت الأمم المتحدة فشل التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة، بعد استمرارها 6 أشهر، رغم جهود المبعوث الأممي للتوصل إلى تسوية جديدة.

- 2023–2026 | جهود السلام والتصعيد الإقليمي و"فجر اليمن"

- 9 نيسان 2023 | محادثات سعودية حوثية في صنعاء؛ إذ زار وفد سعودي برئاسة السفير محمد آل جابر صنعاء لإجراء محادثات مع الحوثيين، بمشاركة وساطة عُمانية، سعيا إلى تثبيت التهدئة والتوصل إلى حل سياسي.

- 19 تشرين الثاني 2023 | بدء هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر؛ إذ بدأ الحوثيون سلسلة هجمات على الملاحة البحرية، زعموا أنها دعما للفلسطينيين في غزة، ما أدى إلى اضطراب حركة التجارة الدولية وتحويل مسارات السفن.

- 23 كانون الأول 2023 | تفاهمات بشأن خارطة طريق للسلام؛ إذ أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن التوصل إلى التزامات من الأطراف بشأن خطوات لدعم وقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية، ورحبت السعودية بالإعلان في اليوم التالي.

- 12 كانون الثاني 2024 | شنت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على مواقع للحوثيين في اليمن، ردا على الهجمات التي استهدفت السفن في البحر الأحمر.

- 20 تموز 2024 | شنت إسرائيل أولى غاراتها على أهداف في مدينة الحديدة اليمنية، عقب هجوم بطائرة مسيّرة تبناه الحوثيون واستهدف تل أبيب.

- 15 آذار 2025 | أطلقت الولايات المتحدة عملية عسكرية واسعة استهدفت مواقع للحوثيين في اليمن، ضمن التصعيد المرتبط بتهديدات الملاحة في البحر الأحمر.

- 6 أيار 2025 | اتفاق أميركي حوثي لوقف إطلاق النار؛ إذ أعلنت سلطنة عُمان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والحوثيين، بعد أسابيع من الضربات الأميركية.

- 13–20 تموز 2026 | تصاعدت المواجهات عقب استهداف مدرج مطار صنعاء، في عملية أعلنت الحكومة اليمنية تنفيذها، قبل أن يعلن الحوثيون في 20 تموز فرض حظر على الملاحة البحرية السعودية، مع تجدد الهجمات في البحر الأحمر.

- 5 تشرين الأول 2026 | إطلاق عملية "فجر اليمن"؛ إذ أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي انطلاق العملية العسكرية لاستعادة مؤسسات الدولة والعاصمة صنعاء من الحوثيين، بإسناد جوي من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية.

- 8–11 تشرين الأول 2026 | تصاعد الهجمات على مطار الرياض؛ حيث استهدف الحوثيون مطار الملك خالد الدولي بهجمات متكررة أسفرت عن وفيات وإصابات، بينها وفاة مواطن أردني وإصابة 4 آخرين. وأعلن التحالف لاحقا، في 15 تشرين الأول، أن الهجمات على المطار بين 7 و11 تشرين الأول أوقعت 17 وفاة و333 إصابة.

- 15 تشرين الأول 2026 | استهداف قصر المعاشيق في عدن؛ إذ تعرض القصر الرئاسي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن لهجوم صاروخي تبناه الحوثيون، وأسفر عن قتلى ومصابين، فيما أكدت الحكومة اليمنية سلامة رئيس الوزراء وأعضائها واستمرار عملية "فجر اليمن".