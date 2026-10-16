كيف سيكون الطقس في الأردن اليوم الجمعة؟

خبرني - يكون الطقس نهار اليوم الجمعة لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك احتمال ضعيف في الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في أقصى شمال المملكة، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة.

أما ليلا، فيصبح الطقس باردا نسبيا، خاصة فوق الجبال، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وهناك احتمال لهطول زخات خفيفة من المطر في أقصى شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.