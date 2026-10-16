بالفيديو.. ركلة جزاء كوميدية تنتهي بطريقة كارثية

خبرني - شهدت منافسات كأس الكاريبي لكرة القدم، مساء الأربعاء، لقطة غريبة ربما تكون من أبطأ محاولات التقدم لتنفيذ ركلة جزاء في تاريخ اللعبة، لكنها انتهت بإهدار الفرصة بطريقة غير متوقعة.

وكان فريق ماونت بليزانت الجامايكي متقدما على كلوب ساندو من ترينيداد وتوباغو في ذهاب الدور نصف النهائي، عندما حصل على ركلة جزاء خلال الشوط الأول، لتُتاح له الفرصة لتعزيز تقدمه.