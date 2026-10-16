بالفيديو.. ركلة جزاء كوميدية تنتهي بطريقة كارثية

خبرني - شهدت منافسات كأس الكاريبي لكرة القدم، مساء الأربعاء، لقطة غريبة ربما تكون من أبطأ محاولات التقدم لتنفيذ ركلة جزاء في تاريخ اللعبة، لكنها انتهت بإهدار الفرصة بطريقة غير متوقعة.
وكان فريق ماونت بليزانت الجامايكي متقدما على كلوب ساندو من ترينيداد وتوباغو في ذهاب الدور نصف النهائي، عندما حصل على ركلة جزاء خلال الشوط الأول، لتُتاح له الفرصة لتعزيز تقدمه.
وتقدم ترافون ريد لتنفيذ الركلة، لكنه حول خطوات الاقتراب من الكرة إلى مشهد استثنائي، إذ أخذ يتحرك ببطء شديد نحو نقطة الجزاء، معتمدا أسلوب الخطوات المتقطعة، حتى بدا أن حارس المرمى تيسورن راغو ولاعبي الفريقين ينتظرون معرفة متى سيقرر التسديد.
وبعد رحلة طويلة نحو الكرة، نفذ ريد الركلة بتسديدة لم تشكل خطورة، ليتمكن راغو من التصدي لها بسهولة، ويحافظ على فارق الهدف الوحيد.
وجاء إهدار ركلة الجزاء مكلفا للفريق الجامايكي، بعدما عاد كلوب ساندو في الشوط الثاني وأدرك التعادل، لتنتهي المباراة بنتيجة 1-1، قبل لقاء الإياب المقرر يوم الخميس 22 أكتوبر/تشرين الأول في العاصمة الجامايكية كينغستون.
ويلتقي الفائز من هذه المواجهة في النهائي المقرر خلال ديسمبر/كانون الأول مع الفائز من نصف النهائي الآخر، الذي يجمع بورت مور يونايتد الجامايكي وفيوليت الهايتي.