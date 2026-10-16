إيرباص تتوقع استحواذ تركيا على 20% من طلبات الطائرات في أوروبا خلال 20 عاما

خبرني - توقعت شركة "إيرباص" أن تحتاج تركيا إلى نحو 1800 طائرة ركاب جديدة خلال السنوات العشرين المقبلة، مدفوعة بالنمو المتسارع في حركة السفر الجوي وتوسع شركات الطيران، بما يمثل نحو 20% من إجمالي الطلب المتوقع على الطائرات الجديدة في أوروبا ورابطة الدول المستقلة.

وقال نائب رئيس قطاع تحليل السوق والتوقعات في "إيرباص"، أنطونيو دا كوستا، اليوم الخميس، إن حركة الركاب في تركيا مرشحة للنمو بنسبة 4.5% سنويا حتى عام 2045، مقارنة بمتوسط نمو يبلغ 2.9% في أوروبا ورابطة الدول المستقلة، وفق وكالة رويترز.

وتوقع أن يرتفع متوسط عدد الرحلات الجوية السنوية للفرد في تركيا إلى 3.1 رحلة بحلول عام 2045، أي نحو ثلاثة أمثال مستواه الحالي، متجاوزا المتوسط الإقليمي المتوقع البالغ 2.4 رحلة.

وأوضح دا كوستا أن الطائرات الجديدة ستستخدم لتجديد الأساطيل الحالية وتلبية الطلب المتزايد، متوقعا أن يتجاوز إجمالي أسطول شركات الطيران التركية ضعف حجمه الحالي خلال العقدين المقبلين.

الطلب الإقليمي

وبحسب أحدث توقعات "إيرباص"، ستحتاج أوروبا ورابطة الدول المستقلة إلى 8190 طائرة ركاب جديدة بحلول عام 2045، منها 3600 طائرة لدعم نمو حركة السفر و4590 طائرة لاستبدال الطائرات القديمة.

وأشار دا كوستا إلى استمرار تعزيز مكانة إسطنبول كمركزا دوليا للربط الجوي، بدعم من الطلب السياحي وحركة المسافرين العابرين.

وأضاف أن تركيا استفادت من تحويل مسارات بعض الرحلات بعيدا عن منطقة الخليج نتيجة الصراع في الشرق الأوسط، مما ساعد على جذب مزيد من السياح والمسافرين العابرين، متوقعا استمرار مساهمة هذه الحركة الإضافية في نمو قطاع الطيران التركي على المدى الطويل.

الخدمات العالمية

وعلى المستوى العالمي، توقعت "إيرباص" تضاعف قيمة سوق خدمات الطيران لتتجاوز 420 مليار دولار بحلول عام 2045، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 3.8%.

وبحسب توقعات الشركة، سيرتفع حجم الأسطول العالمي إلى نحو 45 ألفا و550 طائرة، بالتزامن مع تضاعف أعداد المسافرين إلى 10 مليارات مسافر خلال العقدين المقبلين.

ومن المتوقع أن يصل حجم سوق خدمات الصيانة خارج الطائرة إلى 217 مليار دولار، وخدمات دعم عمليات الصيانة إلى 104 مليارات دولار، والصيانة على الطائرة إلى 36 مليار دولار.

كما تتوقع الشركة ارتفاع سوق الخدمات الرقمية والاتصال إلى 27 مليار دولار، بمعدل نمو سنوي يبلغ 5.3%، وهو الأسرع بين قطاعات خدمات الطيران.

فرص التوظيف

وتشير تقديرات "إيرباص" إلى حاجة قطاع الطيران العالمي إلى أكثر من 2.44 مليون عامل إضافي من الكفاءات المتخصصة حتى عام 2045.

وتشمل الاحتياجات نحو 730 ألف فني صيانة، و660 ألف طيار، وأكثر من مليون فرد من أطقم الضيافة الجوية.

وترى الشركة أن توسع الأساطيل وزيادة حركة الركاب سيعززان الطلب على خدمات الصيانة والتدريب والحلول الرقمية، مع استمرار أوروبا وأميركا الشمالية والصين ضمن أكبر أسواق خدمات الطيران عالميا.