البيت الأبيض يقيّد استخدام أوكرانيا لـ ستارلينك في الحرب

خبرني - أفاد مسؤولان أمريكيان ومسؤول غربي -مطلع على الأمر- لوكالة رويترز بأن قرارا صدر من داخل البيت الأبيض بتقييد نظام الأقمار الصناعية "ستارلينك"، الذي تستخدمه أوكرانيا في الاتصالات الميدانية وتشغيل الطائرات المسيّرة.

وذكر المسؤولون أن قيادات في وزارة الحرب (البنتاغون) تلقت توجيها بضرورة إبطاء خدمة "ستارشيلد" التابعة لشركة "سبيس إكس" والمخصصة للجيش الأوكراني.

ولم يحدد المسؤولون -الذين اشترطوا عدم الكشف عن هوياتهم- الشخص الذي اتخذ هذا القرار داخل البيت الأبيض أو الجهة المسؤولة عن تنفيذه.

يُذكر أن البنتاغون يُعد أكبر عميل لخدمة "ستارشيلد"، وهي النسخة المخصصة للاستخدام العسكري من خدمة "ستارلينك".

وأفاد مسؤولون أوكرانيون هذا الأسبوع بأن أجهزة استقبال "ستارلينك" المخصصة للاستخدام العسكري توقفت عن العمل في أوكرانيا عند تثبيتها على أجسام تتحرك بسرعة عالية، مما أثّر سلبا على أداء الطائرات المسيّرة الأوكرانية التي تعتمد على هذه الأجهزة في أنظمة التوجيه الخاصة بها أثناء تحليقها فوق الأراضي الأوكرانية.

وصرح مصدر في وزارة الدفاع الأوكرانية الخميس بأن أجهزة الاستقبال باتت تعمل أثناء الحركة، ولكن فقط عند سرعات لا تتجاوز 100 ميل في الساعة (160 كيلومترا في الساعة).

ضغوط أمريكية على أوكرانيا

وجاءت خطوة تقييد نظام الاتصالات الحيوي بشكل مؤقت في وقت يمارس فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ضغوطا على أوكرانيا لوقف هجماتها على مصافي النفط الروسية؛ إذ يحمّلها مسؤولية ارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما يضر بفرص حزبه الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

لكن خبراء يرون أن هذا الارتفاع في تكاليف الطاقة يعود -في المقام الأول- إلى الحرب الأمريكية-الإسرائيلية مع إيران، والتي أدت إلى هجمات إيرانية على منشآت الطاقة، وتسببت إلى حد كبير في إغلاق مضيق هرمز الحيوي.

وردا على طلب للتعليق على الأمر الصادر بتقييد نظام "ستارشيلد"، قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى: "لم يصدر أي طلب من هذا القبيل عن الرئيس".

ولم يردّ البيت الأبيض على أسئلة عما إن كان مسؤولون آخرون في الإدارة قد تقدموا بهذا الطلب.

وقد طورت شركة "سبيس إكس" نظام "ستارشيلد" خصيصا للجهات الحكومية وقطاعات الأمن القومي، ولا سيما وزارة الحرب الأمريكية، حيث يعتمد النظام في بنيته الأساسية على شبكة أقمار "ستارلينك".

وذكر مسؤولون أوكرانيون أن هذه القيود عرقلت المهام الهجومية ضد القوات الروسية وخطوط إمدادها في الأراضي المحتلة، كما أبطأت عمل الطائرات المسيّرة الاعتراضية التي تُستخدم لإسقاط الطائرات المسيرة الروسية من طراز "شاهد".

ومن جانبه، صرح الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس إكس" إيلون ماسك -عبر منصة "إكس" يوم الأربعاء الماضي- بأن أنظمة "ستارشيلد" مملوكة للحكومة الأمريكية وتخضع لسيطرتها؛ لذا فإن أي قيود تتعلق بالسرعة أو نطاق الاستخدام تُحدد من قِبل الجيش الأمريكي أو الرئيس.

ولم تستجب شركة "سبيس إكس" لطلب التعليق. كما لم ترد وزارة الدفاع الأمريكية ولا السفارة الأوكرانية في واشنطن على طلبات للتعليق.