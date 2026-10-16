محكمة مصرية تجمد عقوبة شاب بعد مناشدة والدته.. ما القصة؟

خبرني - قررت محكمة مصرية وقف تنفيذ عقوبة حبس أحد المتهمين المحكوم بالحبس 6 أشهر، بسبب استغاثة الأم للقاضي؛ ما أثار تفاعلا مع ما وصف بـ"اللفتة الإنسانية".

وخلال نظر محكمة جنايات مستأنف دمنهور، قضية حبس شاب "مهندس مدني" لمدة 6 أشهر لإدانته بتعاطي المخدرات، حضرت والدته موجهة مناشدة للقاضي تطالبه بمنح نجلها فرصة للتعافي من الإدمان.

وأوضحت الأم للمحكمة أن نجلها هو عائلها الوحيد بعد وفاة والده، وأن بلاغها ضده كان بدافع الخوف عليه والرغبة في علاجه، وليس السعي إلى معاقبته بالسجن.

وكانت الأم قد تقدمت ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة، بعد اكتشافها تعاطي نجلها مخدر الهيروين، في محاولة لإنقاذه؛ لكنه واجه حكما بالحبس لمدة 6 أشهر من محكمة الجنايات، قبل أن تنظر محكمة مستأنف دمنهور الاستئناف المقدم على الحكم.

واستمعت المحكمة إلى المتهم بشأن ظروف تعاطيه المخدرات، إذ أوضح أن تجربته بدأت بتأثير من أحد أصدقائه، وتعهد بالابتعاد عن المخدرات واستعادة حياته الطبيعية والاهتمام برعاية والدته.

وبعد مناشدة الأم، قررت المحكمة وقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 6 أشهر، بما يتيح للمتهم فرصة جديدة للتعافي وإعادة بناء حياته.