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يوفنتوس يقلب الطاولة ويخطف فوزا قاتلا من ملعب سيلتا فيغو

  • 16 أكتوبر 2026
  • 02:50
يوفنتوس يقلب الطاولة ويخطف فوزا قاتلا من ملعب سيلتا فيغو

خبرني  - نجح يوفنتوس الإيطالي في العودة بانتصار "قاتل" وثمين من معقل مضيفه سيلتا فيغو الإسباني 2-1 مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

أصحاب الأرض كانوا سباقين في هز الشباك عند الدقيقة 18 عبر هوغو ألفاريز، وظلت الأمور معقدة أمام "السيدة العجوز" حتى تمكن فولتماده من تعديل النتيجة في الدقيقة 59.

وبينما كانت المواجهة تتجه نحو التعادل، ارتدى الفرنسي راندل كولو مواني ثوب البطولة وسجل هدف الانتصار الحاسم ليوفنتوس في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبهذا الفوز الثمين، رفع يوفنتوس رصيده إلى 6 نقاط في صدارة جدول ترتيب مرحلة الدوري، مواصلا انطلاقته القوية بعد فوزه الكاسح في الجولة الأولى على نيمغين الهولندي بخمسة أهداف نظيفة.

وعلى الجانب الآخر، بقي سيلتا فيغو بلا رصيد من النقاط في المركز الـ28 بعد تلقيه الهزيمة الثانية على التوالي، إثر سقوطه مسبقا أمام أومونيا القبرصي بهدف نظيف.

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