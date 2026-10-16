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ترمب يطالب بإعدام قتلة رجال الإطفاء

  • 16 أكتوبر 2026
  • 01:52
ترمب يطالب بإعدام قتلة رجال الإطفاء

خبرني  - طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وزير العدل تود بلانش بفرض عقوبة الإعدام على من يقتلون رجال الإطفاء أثناء أداء مهامهم.

وقال ترمب في البيت الأبيض: "كل من يقتل رجل إطفاء يصعد سلما، بينما يطلقون النار عليه، يُحكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر أو نحو ذلك. عقوبة الإعدام يا تود، اتفقنا؟ إذا كان بإمكاننا فعل ذلك".

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه يريد إضافة رجال الإطفاء إلى مقترح لوزارة العدل يقضي بفرض عقوبة الإعدام على مرتكبي جرائم قتل ضباط الشرطة.

وأضاف ترمب أنه يعتقد أن تطبيق هذا الإجراء سيؤدي إلى توقف حوادث إطلاق النار بسرعة كبيرة.

وسبق لترمب أن دعا إلى تطبيق عقوبة الإعدام على المدانين بقتل ضباط الشرطة. ويأتي تصريحه الجديد لتوسيع الفئات التي يريد أن تشملها عقوبة الإعدام، بحيث تضم رجال الإطفاء أيضا.

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