دولة ثالثة تعلن انسحابها من مجموعة لاهاي الخاصة بعزل إسرائيل

خبرني - أعلنت كولومبيا رسميا انسحابها من مجموعة لاهاي، وهي تكتل دولي يدعو إلى تنفيذ قرارات المحاكم الدولية بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال وزير الخارجية الكولومبي عمر بولا، في تصريح نقلته الوزارة: "طلبت كولومبيا رسميا انسحابها من مجموعة لاهاي - وهي مجموعة أُنشئت لعزل إسرائيل ومهاجمتها. نحن نرفض هذا النهج".

وتأسست مجموعة لاهاي في 31 يناير 2025 من قِبل بوليفيا، وكولومبيا، وكوبا، وهندوراس، وماليزيا، وناميبيا، والسنغال، وجنوب إفريقيا.

وتهدف أنشطتها إلى ضمان تنفيذ القرارات، والآراء الاستشارية، والتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية المرتبطة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بالإضافة إلى احتلال غزة والضفة الغربية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وأصبحت كولومبيا الدولة الثالثة التي تعلن انسحابها من التكتل، بعد أن أعلنت بوليفيا وهندوراس في وقت سابق عن قرار مماثل.

وأعلن بولا عن الانسحاب من مجموعة لاهاي خلال زيارة رسمية إلى إسرائيل، افتتحت كولومبيا خلالها سفارتها في القدس بعد نقلها من تل أبيب.

وجاء هذا القرار كجزء من نهج الرئيس الكولومبي الجديد، أبيلاردو دي لا إسبرييا، الرامي إلى تعزيز العلاقات مع إسرائيل.

السبب الرئيسي الذي دفع كولومبيا لاتخاذ هذا القرار هو التغيير الجذري في قيادتها السياسية وتحول توجهاتها الدبلوماسية بعد تولي الرئيس اليميني الجديد أبيلاردو دي لا إسبرييا السلطة في أغسطس 2026.

وجاء الرئيس الجديد كبديل للرئيس اليساري السابق غوستافو بيترو. وكان بيترو قد قطع العلاقات مع إسرائيل وقاد جهودا لعزلها دوليا؛ بينما يتبنى الرئيس الحالي نهجاً يمينياً يضع تعزيز العلاقات والتحالف الاستراتيجي مع إسرائيل والولايات المتحدة في مقدمة أولوياته الخارجية.